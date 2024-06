Davos 1917 è pronta a catturare l’attenzione degli spettatori. Dopo la terza stagione di Sissi, una nuova serie che vede come protagonista l’attrice Dominique Devenport arriva su Canale 5. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Di cosa parla Davos 1917 con Dominique Devenport

“Si vive soltanto nei momenti in cui si è pronti a morire“. Così si può sintetizzare la nuova serie che andrà in onda in estate su Canale 5. Ambientata in Svizzera, durante la Prima Guerra Mondiale, Davos 1917 racconta una storia vera (anche se un po’ romanzata). Il primo episodio verrà trasmesso mercoledì 19 giugno 2024 in prima visione assoluta e in prima serata su Canale 5. Ma di cosa parla la serie?

Protagonista è Johanna Gabathuler, una giovane infermiera che accetta l’incarico di spia per conto dei tedeschi pur di ritrovare la piccola Elli, sua figlia. Siamo in un piccolo villaggio della Svizzera neutrale che comunque ha il suo peso nella prima guerra mondiale. Il prezzo da pagare per la donna è molto alto e i rischi sono numerosi ma lei è pronta a tutto pur di ritrovare sua figlia e con lei la sua libertà. In totale saranno sei gli episodi della durata ciascuno di circa 45 minuti.

Il cast della serie e le anticipazioni dei primi due episodi

A interpretare Johanna Gabathuler è l’attrice Dominique Devenport. Nel cast ci sono anche Jeanette Hain, David Kross, Anna Schinz, Hanspeter Müller Drossaart, Sunnyi Melles, e Sven Schelker. Mercoledì 17 giugno vedremo su Canale 5 i primi due episodi di Davos 1917 dal titolo ‘Johanna‘ e ‘Controllo‘.

L’infermiera svizzera Johanna Gabathuler torna a Davos dalla sua missione della Croce Rossa sul fronte occidentale. Mentre è ancora in sala parto, il padre le porta via la figlia. Per riaverla, Johanna stringe un accordo con i servizi segreti. Nel secondo episodio vedremo il tradizionale ballo di Capodanno dove Johanna deve svolgere il suo incarico come spia. La situazione si aggrava e mette la donna e la sua famiglia in grave pericolo.