Elegante e raffinata nella sua semplicità, Gigliola Cinquetti ha segnato la storia della musica italiana con il brano “Non ho l’età”. Proprio quest’anno la cantante ha festeggiato i 60 anni di questa canzone e per l’occasione l’ha riproposta sul palco del Festival di Sanremo. Ieri, Gigliola era presente alla Casa del Cinema di Roma per ritirare il Premio Anna Magnani, evento dedicato alla memoria della grande attrice romana, organizzato dalla direttrice artistica Francesca Piggianelli. Un importante riconoscimento alla carriera per l’artista, la signora per eccellenza della canzone italiana.

Intervista a Gigliola Cinquetti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gigliola Cinquetti. Ai nostri microfoni la cantante ha dichiarato di essere onorata di ricevere l’importante riconoscimento:

“E’ un onore ma anche una grande gioia. Il nome di Anna Magnani non si discute e non si può che esserne felici di essere nominati insieme a lei. Ringrazio la vita perché ho avuto tanto ma mi sembra di essermi anche impegnata”. Le abbiamo chiesto poi quale fosse il suo rapporto con il brano “Non ho l’età”, se di croce o delizia.

La cantante ha risposto così: “E’ una croce ma anche una delizia”. Tra i giovani talenti di oggi, Gigliola dice di apprezzare in modo particolare Angelina Mango: “Io la chiamo Angelina Jolie anche se si chiama Angelina Mango perché trovo che sia davvero jolie ovvero carina”.

Gigliola esclude di fare in futuro il giudice in un talent: “Non mi piace giudicare”. Negli anni scorsi, era circolata l’indiscrezione su una sua partecipazione al Grande Fratello.

Gigliola però dice: “Non ne sapevo nulla e sono convinta che siano fantasie. Mi piacerebbe sotto falso nome debuttare di nuovo in un talent ma ho paura di essere rapidamente scoperta”.

A conclusione dell’intervista, chiediamo a Gigliola di un suo eventuale ritorno in gara al Festival di Sanremo: “Mi piacerebbe tornare in gara ma credo proprio che non avverrà”.