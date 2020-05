Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 31 maggio 2020 ci svelano che Marina cerca in ogni modo di combattere la sua solitudine, arrivando a presentarsi al circolo con un gigolò. Il primo giorno di lavoro di Teresa a casa di Filippo sarà molto faticoso per lei e

per il suo imprevisto aiutante.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 25 al 31 maggio 2020

Virgilio non intende cedere al ricatto di Guido ed Andrea, ma i due non sono affatto disposti ad arrendersi. Pur di convincerlo a ritirare la sua ingente richiesta di risarcimento danni, Guido accetta anche di rinunciare a Loredana. Per riuscire a rispettare gli accordi presi con Virgilio, Guido è costretto a mentire a Loredana. Alla fine però è il cuore ad avere la meglio. Subito dopo essere tornato con lei l’uomo si trova ad affrontare un altro problema: deve infatti riuscire a gestire la sua relazione senza farsi scoprire da Virgilio.

Ferri appare sempre più disinteressato dalla gravidanza di Greta, spingendola a trovare sostegno e conforto tra le braccia di Filippo.

Alfonso prepara la trappola per Nunzio cercando di coinvolgerlo in un nuovo colpo, mentre Franco rischia di perdere ogni controllo sul figlio. La situazione tra Nunzio ed il padre si fa sempre più tesa ed Alfonso Vitale sembra essere davvero ad un passo dal vedere realizzata la sua vendetta. Poco prima di cadere nella trappola di Alfonso però, Nunzio decide di tirarsi indietro e di tornare a casa, anche se sa benissimo che si troverà a dover affrontare l’ira del padre Franco.

Manuela cerca di aiutare le sorelle a risolvere i problemi economici, proponendo a Serena un lavoro a suo avviso molto vantaggioso. Quest’ultima è però convinta che il colloquio di lavoro avuto con Ferri sia andato male, mentre in realtà l’uomo chiede al figlio Filippo un aiuto per prendere la decisione più giusta.

Spoiler Un Posto al Sole: il braccio di ferro sulla linea wi-fi

Renato scopre quasi per caso che nel palazzo qualcuno sta sfruttando la sua connessione Internet ed è pronto a rendergli la vita difficile. L’uomo non tarda ad accorgersi che si tratta di Raffaele. Da quel momento inizia tra i due un vero e proprio braccio di ferro sul possesso della linea wi-fi che però, contrariamente alle previsioni di Renato, sembra volgere rapidamente a favore di Raffaele.