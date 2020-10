Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 30 ottobre 2020 ci svelano che assisteremo ancora ai momenti altalenanti di Niko, che sembra non riuscire a ritrovare il suo equilibrio. La vicinanza con Leonardo non sembra avere una buona influenza su di lui. Niko continua a trascurare il lavoro, finché resosi conto di non riuscire a gestire gli alti ed i bassi della sua situazione, prenderà una decisione drastica e sofferta. Deciso ormai a lasciare lo studio Niko si dovrà però scontrare con l’opposizione di suo padre.

Angela è convinta di fare bene quando decide di regalare a Clara i vecchi vestitini di Jimmy per il bambino in arrivo, ma la reazione di Alberto è tutt’altro che positiva. I comportamenti del ragazzo finiscono per far preoccupare Angela, che teme per la felicità di Clara e si chiede cosa può fare per aiutarla.

Seguendo il consiglio di Angela, Clara finisce per decidere di tornare a vivere a casa propria e lo comunica ad Alberto. Mentre Clara si appresta a lasciare definitivamente la casa di Alberto, questi riceve una telefonata che potrebbe rivelarsi davvero compromettente.

Bice continua nel suo piano per cercare di conquistare Michele, senza però fare i conti con Silvia. Il ragazzo si trova così conteso tra le due donne. Poco dopo però Bice, decisa a vendicarsi del marito fedifrago, inizia a corteggiare il malcapitato Cotugno. Silvia e Michele intanto partono per Indica, ma un imprevisto li attende lungo il tragitto.

L’incubo di Giulia intanto sembra avviarsi verso la fine: la giovane ha riconosciuto la voce del truffatore e tutto sembra finalmente volgere al meglio, anche se un’ombra di tristezza continua ad offuscare la sua serenità. Finalmente però arriva una notizia che la ragazza aspettava da tanto tempo.

Spoiler Un Posto al Sole: riconciliazione tra Serena e Filippo?

Mentre Serena e Filippo sembrano finalmente sul punto di riconciliarsi una notizia improvvisa rischia di stravolgere ancora una volta il loro ritrovato equilibrio.

Marina e Fabrizio intanto, di ritorno dalla Sardegna, si trovano a fare i conti con una inaspettata scoperta. Per saperne di più, cari amici lettori, dovremmo però attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana con nuove anticipazioni Un Posto al Sole.