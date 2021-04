Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 30 aprile 2021 ci svelano che Franco è pronto ad andare alla polizia, dopo aver esposto a Ferri tutto ciò che è riuscito a scoprire sui Cantieri. Il corso delle indagini viene poi deviato da una denuncia, provocando un lungo stop alla produzione. Eccovi tutte le anticipazioni Upas per la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 24 al 30 aprile 2021

Per Roberto e Franco la situazione ai Cantieri si fa sempre più spinosa: da una parte la presenza della polizia non facilita le cose, mentre dall’altra devono fare i conti con Pietro che non ha esitato a mettere Ferri in cattiva luce agli occhi del probabile acquirente di uno yacht. Come se tutto questo non bastasse i due vengono anche convocati dalla polizia.

Patrizio e Clara sembrano riuscire a ritrovare per un momento la loro antica intesa, complice l’ascensore che si è guastato proprio mentre i due erano all’interno. Più tardi però è Alberto a cercare di accorciare le distanze dalla ragazza, anche se lei sembra ormai determinata ad andare avanti con la sua vita.

Vittorio sembra messo con le spalle al muro e davanti alla bellezza di Speranza non sembra riuscire a trovare modo per difendersi.

La lentezza e la distrazione sul lavoro di Michele iniziano a preoccupare Silvia. Mentre la ragazza poi fa la conoscenza di un nuovo cliente, Guido si reca a far visita a Michele e lo esorta a riprendere in mano la propria vita.

Renato è ormai prossimo al suo rientro da Berlino in compagnia di Jimmy, e percepisce quel clima di freddezza e grande sfiducia di Niko, di Giulia e di Raffaele nei suoi confronti. Una volta rientrati in città Jimmy si perde nei racconti a Giulia e Niko della loro esperienza berlinese, mentre Renato è intento a tentare di rimediare alla questione del bagaglio sbagliato senza attirare l’attenzione di Raffaele. Alla fine riesce a recuperare la valigia giusta.

Lara cerca di stare accanto a Roberto, mentre Franco cerca invece di capire cosa nasconda Pietro Abbate.

Anticipazioni Upas: la crisi di Patrizio

Patrizio sembra non riuscire a superare un periodo di crisi e capisce che è arrivato il momento di fare chiarezza sui suoi sentimenti. A cosa lo condurrà questa riflessione interiore? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.