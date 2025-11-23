Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 24 al 28 novembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina inchioda Gennaro

Marina Giordano medita da tempo vendetta nei confronti di Gennaro, e per lei arriva finalmente il momento della resa dei conti. Grazie al supporto della famiglia di Mariella, la moglie di Ferri riesce a inchiodare Gagliotti.

La sua vendetta è possibile grazie alla partecipazione di Castrese a una trasmissione radiofonica di Michele, nel corso della quale parla delle pessime condizioni in cui lavorano le bufale della sua azienda dal momento in cui l’attività è passata nelle mani di Gennaro. Inutile dire che – subito dopo la trasmissione – la popolarità di Gagliotti cala vertiginosamente e l’uomo si trova nei guai.

Trame Un Posto al Sole al 28 novembre: Vinicio affronta il fratello

Come se non bastasse, Gennaro deve fare i conti anche con suo fratello Vinicio, che irrompe in una riunione e lo affronta, svelando pubblicamente il progetto messo in piedi dal boss.

Vinicio è visibilmente stanco dei soprusi del fratello, e non gli perdona il fatto di averlo fatto ripiombare nel tunnel della droga. Dopo aver smascherato il fratello, Vinicio precipita in una crisi profonda, ma accanto a lui c’è sempre Alice, pronta a sostenerlo.

Per Gennaro le cose si mettono davvero male, dopo questi due colpi bassi che minano seriamente la sua credibilità.

Upas, spoiler al 28 novembre: Rosa in crisi

Un’altra vicenda pronta a regalarci momenti di tensione è legata a Rosa. La donna è in crisi sentimentale, dopo il riavvicinamento con Damiano. A scuoterla un po’ potrebbe essere una notizia, che arriva da Clara. L’amica le confida che Raffaele è in procinto di ritirarsi e che ha pensato di affidare a lei la gestione del portierato di Palazzo Palladini.

La sua decisione tuttavia, non è vista di buon occhio dal cognato. Renato sospetta infatti che dietro la scelta dell’uomo di ritirarsi e godersi la pensione ci sia lo zampino di Ornella che – a suo modo di vedere – lo sta portando su una cattiva strada.

Renato cerca così di far cambiare idea a Raffaele: ci riuscirà oppure presto vedremo Rosa nel ruolo di portiere a Palazzo Palladini?

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Nunzio, Rossella e Micaela parlano delle imminenti nozze tra Niko e Manuela, e per la gemella questa conversazione è lo spunto per mettere a confronto la diversa visione di coppia tra lei e Samuel.

Nel frattempo Alberto fa fatica a scuotere il figlio Gianluca dalla sua apatia, e chiede aiuto a Rossella.

Jimmy risente molto la distanza da Camillo, ma per fortuna trova un nuovo amico.