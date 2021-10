Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 ottobre 2021 ci svelano che il matrimonio tra Silvia e Michele è giunto a un bivio. La donna deve decidere se tentare di salvare il suo rapporto o continuare a vedere Giancarlo. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 23 al 29 ottobre 2021

Il Saviani ha da tempo scoperto che la moglie lo tradisce e sembra giunto il momento in cui i due dovranno decidere sul loro futuro. Una conversazione con Rossella spinge la Graziani ad affrontare la questione della propria infedeltà.

Se il matrimonio tra Michele e Silvia sta attraversando un periodo nero, quello tra Marina e Fabrizio non vive certo momenti migliori. L’uomo, frustrato per la situazione al pastificio, riversa i suoi stati d’animo sulla compagna, che a sua volta mostra segnali di insofferenza sempre più evidenti. Marina non riesce a tirarlo su di morale e le decisioni prese per salvare l’azienda rischiano di pesare molto sul loro rapporto.

Il sole sembra invece tornare a splendere finalmente sull’unione di Serena e Filippo. La Cirillo raggiunge l’ospedale, anche grazie al tempestivo soccorso di Marina e Roberto Ferri. La bambina sta per nascere e Filippo sembra essere irraggiungibile. In realtà il Sartori non ha accettato l’incontro con Viviana, che gli aveva chiesto di poterlo rivedere un’ultima volta prima di ripartire per Tenerife, ma si è recato nel cinema in cui la sua storia con la moglie ha avuto inizio. Solo che, in un tentativo di recuperare la memoria, ha preferito non essere disturbato da nessuno e ha spento il telefonino. Si accorge così solo dopo molte ore che Serena l’ha cercato e, appreso il fatto che la donna si trova in ospedale, la raggiunge.

Il parto, iniziato con qualche difficoltà, si conclude nel migliore dei modi: Elisabetta viene alla luce e Filippo è al settimo cielo! Ma le belle notizie per la coppia non finiscono qui: il Sartori infatti vede riaffiorare nella sua memoria un ricordo che credeva perduto. Sarà un inizio? Tutto lascia supporre che sia così….

Rossella intanto passa una bella giornata con Riccardo, che cerca in ogni modo di tirarle su il morale, anche se più tardi la ragazza facendo rientro a casa non può fare a meno di confrontarsi con Silvia. Per la Graziani non è certo un momento facile: alla scoperta del tradimento della madre si sono aggiunte le difficoltà sul lavoro, gettandola nello sconforto.

Notizie confortanti arrivano invece dalla relazione tra Clara e Alberto. Sebbene la donna non lo incoraggi, lui spera che il corso per il battesimo di Federico possa riavvicinarli. Ma mentre il momento si avvicina il Palladini non perde occasione per provocare Patrizio.

Anticipazioni Upas: la lenta ripresa di Susanna

Le condizioni di Susanna procedono verso un lento miglioramento, anche se la ragazza non riesce a ricordare ancora il volto della persona che l’ha aggredita. Intanto migliora la posizione di Renato che, dopo che il pm ha stralciato i documenti d’accusa come sospettato dell’aggressione, può finalmente tornare a considerarsi un uomo libero. Il cerchio sembra invece stringersi intorno a Mattia che, ancora a piede libero, potrebbe decidere di fare del male ad altre giovani ragazze.

Guido e Mariella cercano di far cambiare idea a Speranza, tornata a Napoli per cancellare la sua iscrizione alla facoltà di Veterinaria. Ci riusciranno? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

