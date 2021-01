Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 gennaio 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini. I dubbi di Michele sull’identità dell’uomo che ha aggredito lui e Silvia creano nuovi momenti di crisi in famiglia, ma il giornalista vuole andare a fondo della cosa e scoprire di chi si tratta.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 23 al 29 gennaio 2021

I fantasmi del passato rischiano di creare nuove incomprensioni tra Michele e Silvia. La carriera di Vittorio in radio è messa in discussione dalle interferenze di Chiara, che vorrebbe invece riportarlo ai tempi di Vichy Beef. Solo grazie a Patrizio il ragazzo riuscirà ad avere un’idea geniale che riesce a dissuadere Chiara dai suoi intenti. La gestione della radio da parte di Chiara provoca sempre più malumori e neppure Michele riesce a sottrarsi e si mostra sempre più amareggiato.

Le cose sembrano mettersi meglio per Vittorio, che sembra esser riuscito a trovare un compromesso con la ragazza, anche se le cose potrebbero rivelarsi più difficile del previsto. Quando si trova alle prese con Rick Tok, una versione giovanile di Vicky Beef, Vittorio si rende conto di non avere più il folto numero di fans di un tempo. Intanto le tensioni tra Michele e Chiara crescono ogni giorno.

La situazione che sta vivendo Leonardo trova la comprensione di tutti gli amici, Serena prova a fare un nuovo tentativo con la famiglia ed insieme a Filippo cerca di aiutarlo come può.

Silvia si illude di aver risolto i suoi problemi al Vulcano offrendo a Diego la possibilità di diventare il suo braccio destro. E mentre Roberto cerca di fare il possibile per avere notizie di Marina, Lara finisce per prendere una decisione che le si potrebbe ritorcere contro. Il fascino della ragazza sembra aver stregato Ferri, che appare incapace di resistere nonostante nutra dei sospetti su di lei.

Franco, amareggiato dalla prospettiva di rinunciare per un periodo ad Angela che dovrà trasferirsi a Venezia, sta per ricevere una inaspettata sorpresa che lo riempirà di gioia.

Spoiler Un Posto al Sole: una casa nuova per Clara ed Alberto

Clara ed Alberto sono ormai sul punto di trasferirsi nella loro nuova casa, anche se la felicità della donna rischia di essere messa a dura prova da una visita inattesa. Proprio il primo giorno che trascorrono nel loro nuovo nido la visita di Barbara scatena la gelosia di Clara, che non tarda ad accorgersi che la ragazza nutre grande interesse per il suo compagno.

Non appena Alberto accenna alla sua intenzione di affittare il seminterrato sembra trovare subito qualcuno molto interessato. La prospettiva di avere Roberta come coinquilina non farebbe certo molto piacere a Clara. Per sapere cosa succederà, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le news da Palazzo Palladini torneranno tra una settimana svelandoci nuovi colpi di scena ed anticipazioni Un Posto al Sole.

