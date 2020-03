Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana da lunedì 23 a venerdì 27 marzo sono ricche di colpi di scena. Marina e Aldo Leone si ritroveranno a battere su una determinata pista mentre Alberto cercherà di liberarsi dalla morsa del pericoloso boss Tregara. Viola e Eugenio si ritroveranno in una scomoda situazione che metterà l’intera famiglia in pericolo.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 27 marzo

Eugenio, pur di preservare la sua famiglia, chiederà a Raffaele un sostegno ma la situazione risulterà abbastanza complessa. L’uomo cercherà di tenere sua moglie all’oscuro degli ultimi eventi, ma Ornella e Raffaele saranno del tutto contrari alla sua decisione. Non sapendo che pesci prendere, quest’ultimi si ritroveranno ad attraversare delle ore molto difficili e colme di preoccupazione.

Quando successivamente Viola verrà a conoscenza dell’accaduto, si ritroverà a discutere in maniera accesa con suo marito. Quest’ultimo prenderà una certa decisione che avrà delle serie ripercussioni su tutta la sua famiglia. Nonostante la difficile situazione, Viola sarà determinata a non abbandonare il suo partner. Intanto, l’idea di Giulia in merito alla scelta della babysitter per la piccola Irene metterà nuovamente Serena e Filippo in contrarietà. I due ex coniugi si ritroveranno ancora una volta a scontrarsi.

Spoiler Un posto al sole: Otello ritorna e crea scompiglio

Nelle prossime puntate di UPAS in onda su Rai 3 fino al 27 marzo vedremo il ritorno di Otello a Palazzo Palladini. Il suo arrivo irruento genererà scompiglio e preoccupazione in molti condomini. Il pensionato, Renato e Guido si ritroveranno di nuovo sul piede di guerra e ci saranno un sacco di equivoci, ripicche e dispetti. Vittorio entrerà in scena intromettendosi nella lite e cercherà di spingere Otello a rappacificarsi con suo padre e Renato. La piccola Bianca stringerà una nuova amicizia e vorrebbe accoglierlo alla Terrazza ma sua nonna ne sarà contraria.

Roberto Ferri, frattanto, si ritroverà a prendere una decisione all’insaputa di Filippo destinata ad inasprire ancora di più i rapporti tra suo figlio e Serena. Intanto proseguirà la battaglia legale di Fabrizio, e l’avvocato Leone e Marina si immetteranno sulle tracce di una pista che potrebbe condurli al vero responsabile dell’omicidio di Sebastiano. Le azioni della Giordano scateneranno delle reazioni estremamente pericolose. Infine vedremo Alberto cercare di affrancarsi dalla morsa del boss Tregara.