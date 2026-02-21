Mariella decide di fare un passo indietro e toglie il veto su Sanremo, mentre Michele ha modo di scoprire che dirigere la radio è tutt’altro che semplice.

L’avvicinarsi del Festival di Sanremo è motivo di nuove tensioni tra Mariella e Guido, anche se alla fine la serata offre alla coppia sviluppi inaspettati.

Mentre Cristina prova a nascondere il suo reale stato d’animo dietro un’allegria apparente. Marina intuisce che per la ragazza serve un aiuto concreto.

La relazione tra Anna e Gianluca si fa sempre più seria, e Alberto finisce per trovarsi di nuovo faccia a faccia con la ragazza.

Rosa è ancora combattuta tra i sentimenti che prova per Pino e lamore per Damiano, e una cena al ristorante rischia di fare esplodere il suo conflitto interiore.

Manuela è sempre più presa dai preparativi per le nozze con Niko e si trova a dover prendere una decisione difficile.