Cosa ci riservano le trame settimanali Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre dal 23 al 27 febbraio, assisteremo a puntate ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà.
Trame Un Posto al Sole: Eleanor pronta a partire, Raffaele e Ornella ancora in crisi
A Palazzo Palladini arriva il momento dei bilanci, e con l’avvicinarsi della partenza di Eleanor arriva inevitabilmente la domanda relativa alla crisi tra Ornella e Raffaele. La presenza della ricca imprenditrice americana avrà contribuito a far decidere ai due di lasciarsi alle spalle la crisi, oppure avrà complicato ulteriormente il rapporto?
Purtroppo sembra che i problemi siano tutt’altro che superati, almeno stando a quanto la Bruni riferisce a Giulia.
Anticipazioni settimanali Upas, trame al 27 febbraio
Cristina decide di trasferirsi a casa del padre per riuscire a superare i traumi dell’incidente. In questo momento così doloroso ha bisogno del sostegno del genitore e del resto della famiglia, ma Roberto sembra mantenere un atteggiamento distaccato.
Quando Marina prova a rassicurarla sull’affetto dell’uomo, la ragazza reagisce riversando su di lei la sua sofferenza. Fortunatamente però, Cristina può contare sull’affetto degli amici, che riescono a risollevarle – almeno in parte – il morale.
Pur continuando a faticare nel rapporto con la figlia, Roberto riesce a trovare una nuova chiave di lettura del suo stato emotivo quando la giovane gli rivela qualcosa di sorprendente sugli attimi immediatamente precedenti l’evento.
Trame Un posto al sole: cos’altro accade nella soap di Rai Tre?
L’avvicinarsi del Festival di Sanremo è motivo di nuove tensioni tra Mariella e Guido, anche se alla fine la serata offre alla coppia sviluppi inaspettati.
Mariella decide di fare un passo indietro e toglie il veto su Sanremo, mentre Michele ha modo di scoprire che dirigere la radio è tutt’altro che semplice.
Mentre Cristina prova a nascondere il suo reale stato d’animo dietro un’allegria apparente. Marina intuisce che per la ragazza serve un aiuto concreto.
La relazione tra Anna e Gianluca si fa sempre più seria, e Alberto finisce per trovarsi di nuovo faccia a faccia con la ragazza.
Rosa è ancora combattuta tra i sentimenti che prova per Pino e lamore per Damiano, e una cena al ristorante rischia di fare esplodere il suo conflitto interiore.
Manuela è sempre più presa dai preparativi per le nozze con Niko e si trova a dover prendere una decisione difficile.