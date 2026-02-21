Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Raffaele e Ornella ancora in crisi

Lucia Lusi
Un posto al sole

Cosa ci riservano le trame settimanali Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre dal 23 al 27 febbraio, assisteremo a puntate ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame Un Posto al Sole: Eleanor pronta a partire, Raffaele e Ornella ancora in crisi

A Palazzo Palladini arriva il momento dei bilanci, e con l’avvicinarsi della partenza di Eleanor arriva inevitabilmente la domanda relativa alla crisi tra Ornella e Raffaele. La presenza della ricca imprenditrice americana avrà contribuito a far decidere ai due di lasciarsi alle spalle la crisi, oppure avrà complicato ulteriormente il rapporto?

Purtroppo sembra che i problemi siano tutt’altro che superati, almeno stando a quanto la Bruni riferisce a Giulia.

Anticipazioni settimanali Upas, trame al 27 febbraio

Cristina decide di trasferirsi a casa del padre per riuscire a superare i traumi dell’incidente. In questo momento così doloroso ha bisogno del sostegno del genitore e del resto della famiglia, ma Roberto sembra mantenere un atteggiamento distaccato.

Quando Marina prova a rassicurarla sull’affetto dell’uomo, la ragazza reagisce riversando su di lei la sua sofferenza. Fortunatamente però, Cristina può contare sull’affetto degli amici, che riescono a risollevarle – almeno in parte – il morale.

Pur continuando a faticare nel rapporto con la figlia, Roberto riesce a trovare una nuova chiave di lettura del suo stato emotivo quando la giovane gli rivela qualcosa di sorprendente sugli attimi immediatamente precedenti l’evento.

Trame Un posto al sole: cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

L’avvicinarsi del Festival di Sanremo è motivo di nuove tensioni tra Mariella e Guido, anche se alla fine la serata offre alla coppia sviluppi inaspettati.

Mariella decide di fare un passo indietro e toglie il veto su Sanremo, mentre Michele ha modo di scoprire che dirigere la radio è tutt’altro che semplice.

Mentre Cristina prova a nascondere il suo reale stato d’animo dietro un’allegria apparente. Marina intuisce che per la ragazza serve un aiuto concreto.

La relazione tra Anna e Gianluca si fa sempre più seria, e Alberto finisce per trovarsi di nuovo faccia a faccia con la ragazza.

Rosa è ancora combattuta tra i sentimenti che prova per Pino e lamore per Damiano, e una cena al ristorante rischia di fare esplodere il suo conflitto interiore.

Manuela è sempre più presa dai preparativi per le nozze con Niko e si trova a dover prendere una decisione difficile.

