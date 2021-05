Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 28 maggio 2021 ci svelano che mentre Ferri cercherà di incassare il colpo e rialzarsi, Pietro si preparerà a sferrare un nuovo attacco contro di lui, e per farlo si servirà di Alberto.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 22 al 28 maggio 2021

Roberto, messo con le spalle al muro da Pietro e Alberto, sembrerà incapace di trovare nuove vie d’uscita e sarà sul punto di accettare il fatto di essere stato sconfitto. Ma qualcuno arriverà inaspettatamente in suo soccorso.

Mentre Lara apparirà sempre intenzionata a fare il doppio gioco Marina non sarà affatto disposta a lasciarsi contagiare dal disfattismo di Roberto e deciderà di fronteggiare Abbate per poter dare un’altra chance al destino dei Cantieri. Sarà così impegnata insieme a Roberto a elaborare una nuova strategia per salvarli, mentre Pietro continuerà a tessere le sue trame cercando di reclutare nuovi complici per i suoi scopi. Il ritorno di Marina Giordano darà una nuova carica a Ferri, che tornerà a gettarsi a capofitto nel lavoro, ma al tempo stesso questo inatteso riavvicinamento desterà la preoccupazione di Lara che si sentirà così messa da parte.

Alberto tenterà ancora una volta di recuperare il suo rapporto con Clara, anche se la donna sembrerà decisa a fare ormai scelte diverse. Anche Silvia sarà impegnata nel tentare di recuperare il suo rapporto con Michele, benché lusingata dal corteggiamento di Giancarlo.

Vittorio apparirà sempre più determinato ad allontanare Speranza e per farlo si mostrerà disposto a partire per Madrid e raggiungere Alex. Prima della sua partenza però Speranza si renderà conto che la sua presenza è causa di squilibri in casa Del Bue e deciderà di fare ritorno al suo paese. La giovane si preparerà così a far rientro in patria con il cuore spezzato. Quando anche Vittorio sarà ormai prossimo alla partenza per Madrid una telefonata inaspettata scombussolerà i suoi piani mettendo in allarme Patrizio.

Anticipazioni Upas: Renato chiederà aiuto a Raffaele

Renato, alle prese con un problema di lavoro, deciderà di farsi aiutare dalla persona più improbabile, Raffaele.

L’ex marito di Giulia scoprirà anche che il regalo chiesto da Jimmy potrebbe rivelarsi inaspettatamente utile anche per altri scopi.

Siete ansiosi di sapere se Renato riuscirà a trovare una soluzione ai suoi problemi con l’aiuto di Raffaele, e quali saranno i personaggi che Abbate recluterà per i suoi loschi intrighi? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.