Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 28 gennaio 2022 ci svelano che, mentre Marina sarà impegnata a metabolizzare la sofferenza e lo spavento che ha subito, Fabrizio apparirà sempre più fuori controllo. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 22 al 28 gennaio 2022

Ferri proverà a mettere Marina davanti ai suoi veri sentimenti ma Fabrizio, precipitato ormai in uno stato di profonda disperazione, potrebbe compiere un gesto estremo. Le parole di Roberto lasceranno il segno in Marina, che si ritroverà a fare i conti con il suo cuore e con l’inevitabile risentimento di Lara. Il destino di Fabrizio intanto sarà sempre più appeso a un filo….

La paura che Marina ha provato a seguito dell’aggressione di Fabrizio lascerà a poco a poco il posto alla preoccupazione per le condizioni di salute dell’uomo. Roberto farà il possibile per stare accanto a lei in un momento così delicato, trascurando Lara.

Patrizio penserà di aver intuito i motivi che hanno provocato lo strano comportamento di Clara, e cercherà di avere un confronto decisivo con la ragazza. La presenza sempre più assidua di Alberto nella vita di Clara finirà per metterla sotto pressione. Patrizio intanto si troverà ad ammettere i propri errori. Le continue provocazioni di Alberto lo spingeranno a prendere una decisione sorprendente e inattesa.

Cerruti sarà sul punto di confidare a Mariella le sue difficoltà nella vita sentimentale, quando l’arrivo imprevisto di Bice metterà fine a quel momento d’intesa. Poco dopo Mariella, preoccupata per la possibile rottura con Sarti, inviterà Sasà a smettere di flirtare sul web con altri uomini.

Anticipazioni Upas: Jimmy e Bianca, una lezione molto istruttiva

Jimmy rientrando da scuola apparirà molto colpito: una lezione che la maestra avrà tenuto per celebrare il Giorno della Memoria avrà dato a lui e a Bianca l’occasione per scoprire un episodio inedito che riguarda Palazzo Palladini, avvenuto proprio in quegli anni.

Una proposta di Ferri a Chiara per le attività del Gruppo Petrone apparirà molto allettante per la giovane, ma un segreto di cui è a conoscenza potrebbe comportare seri problemi.

Finalmente le condizioni di salute di Fabrizio sembreranno migliorare, ma Marina non sarà affatto decisa a subire ancora la sua aggressività e lo metterà di fronte a un aut aut. Un piccolo incidente domestico potrebbe dare occasione a Silvia e a Rossella di riavvicinarsi.

Per sapere cos’altro accadrà dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.