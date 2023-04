Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 28 aprile 2023 ci svelano che assisteremo alla crescente frustrazione di Marina, costretta a fare i conti con le costanti intromissioni di Lara nella vita sua e di Roberto. Il tradimento di Alberto spinge Clara a prendere una decisione difficile, che non fa che accrescere il nervosismo del Palladini. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 22 al 28 aprile 2023

Con il supporto di Giulia, Clara riesce a trovare il coraggio per allontanare Alberto dalla sua vita. Palladini, infuriato, si scatena contro la persona che ritiene responsabile della crisi familiare.

Alberto fa una sfuriata a Silvia, che spinge la donna a rivedere la sua opinione sui suoi soci. Il nervosismo di Alberto è evidente, e a fare le spese della sua crisi con Clara potrebbe essere Niko, protagonista di una dura discussione con il Palladini.

Un Posto al Sole news, Roberto sempre più vicino a Lara

Quando Roberto scopre che il piccolo Tommaso sta veramente male mostra la sua vicinanza a Lara, scatenando per l’ennesimo volta la gelosia di Marina. Il Ferri sembra affezionarsi sempre più al bambino, e questo non fa che accrescere la frustrazione della Giordano.

Dietro ai malesseri del piccolo si nasconde però un terribile segreto.

Upas, anticipazioni al 28 aprile Un Posto al Sole

Mariella è tutt’altro che convinta che Guido non abbia segreti, e cerca di spiare il suo cellulare alla ricerca di indizi che possano far luce sui suoi strani comportamenti. Ma i “segreti” di Guido sono celati dietro un codice di sblocco del telefono che Mariella sembra non riuscire a trovare. L’imminente arrivo di Bice però potrebbe consentire a Mariella di sbloccare il telefono, e scoprire così le foto compromettenti che ritraggono Guido e Michele in compagnia delle turiste tedesche.

Le cose non vanno meglio a Franco e Angela. Il risentimento della donna non fa che aumentare il divario nella coppia, che rischia di raggiungere un punto di non ritorno.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.