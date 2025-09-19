Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 22 al 26 settembre? La soap partenopea promette di regalarci episodi capaci di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo isolato

L’accoglienza nel suo vecchio quartiere non sarà certo quella immaginata, ma Eduardo penserà che con il tempo le cose possano mettersi a posto. Purtroppo però non sarà così, e anzi la situazione peggiorerà con il passare dei giorni.

Mentre Sabbiese cercherà un lavoro, per ricostruirsi una nuova vita, la diffidenza degli abitanti del quartiere sarà fin troppo evidente, e finirà per creare il vuoto intorno a lui. Anche coloro che l’uomo pensava fossero amici prenderanno le distanze, e la situazione si farà sempre più tesa.

Sabbiese ha uno scatto d’ira nei prossimi episodi Un posto al sole

Una svolta clamorosa arriverà nel momento in cui sui muri della città comparirà una scritta diffamatoria nei confronti di Eduardo.

L’uomo non prenderà affatto bene questo nuovo affronto nei suoi confronti, e sarà protagonista di uno scatto d’ira che finirà per scatenare la rabbia a lungo repressa. Sabbiese esploderà, creando un clima di forte tensione in casa.

Trame Upas: Pino preoccupato per i figli di Eduardo

Nel momento in cui Sabbiese avrà lo scatto d’ira, in casa saranno presenti oltre che Clara e i suoi figli, anche la sorella Rosa, Pino e Manuel.

Il ritorno a Napoli di Sabbiese con la sua famiglia avrà riempito la sorella di gioia, e Manuel si mostrerà felicissimo di poter trascorrere un po’ di tempo con i cuginetti. Solo Pino apparirà un po’ contrariato da quella nuova situazione, e lo scatto d’ira del cognato non farà che aumentare i suoi dubbi.

Pino inizierà a chiedersi se Sabbiese sia cambiato davvero o se sarà piuttosto rimasto l’uomo inaffidabile che in passato aveva commesso molti errori. Ma la sua preoccupazione principale sarà l’incolumità dei ragazzi, anche se al momento le anticipazioni non rivelano se i più piccoli assisteranno direttamente allo scatto d’ira di Eduardo, o se si troveranno in un’altra stanza.

Anche Alberto Palladini – che sarà in grande ansia per Federico – mostrerà disappunto per quell’eccesso di ira di Sabbiese. Se in passato le cose tra i due uomini non sono mai andare bene, questo nuovo gesto spingerà Palladini a chiedersi se Eduardo possa davvero essere capace di cambiare. L’ex boss dovrà lavorare a lungo per riconquistarsi quel posto in società, e resta da capire se lungo il nuovo percorso saprà dimostrarsi in grado di gestire le emozioni. Questo passo falso sarà stato solo un piccolo incidente di percorso?

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Marina cercherà di aprire gli occhi a Vinicio, pesantemente manipolato da Gennaro. Ferri potrà quasi tornare alla normalità, visto che le misure restrittive a cui era stato sottoposto dopo l’aggressione a Gagliotti si alleggeriranno. Ma quest’ultimo continuerà a tenere Marina lontana dai Cantieri, e per Roberto la situazione si farà più complicata.

Silvia spingerà Michele a prendersi una pausa dal lavoro, ma lui non sarà disposto ad allentare e organizzerà un’intervista a Paolo Siani, in occasione del 40° anniversario dalla morte del fratello Giancarlo, ucciso dalla camorra. La trasmissione non farà che accrescere la passione di Saviani per il suo lavoro, portandolo a trascurare ancora di più la sua vita privata.

Agata si risveglierà dal coma e riceverà in ospedale la visita di Michele.

Guido – anche grazie all’aiuto involontario di Samuel e Micaela – riuscirà a esaudire un desiderio di Mariella, lasciando la giovane donna profondamente colpita.