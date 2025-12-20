Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 22 al 26 dicembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Damiano, impegnato a scovare i responsabili delle rapine alle gioiellerie. Spazio anche all’attrazione di Eduardo per Stella. Sabbiese farà un passo indietro e cercherà di riavvicinarsi a Clara. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano indaga, Eduardo si allontana da Stella

Proseguono le indagini per dare un nome ai responsabili dei furti alle gioiellerie, e Damiano è impegnato nella ricerca dei colpevoli. Nel frattempo Sabbiese inizia a sospettare che qualcuno molto vicino a lui, possa essere coinvolto nelle rapine.

Eduardo inizia a vedere Stella come una potenziale minaccia, e si riavvicina a Clara.

Intanto la relazione tra Damiano e Rosa viene messa a dura prova da un gesto eclatante di Pino nei confronti della Picariello, che potrebbe spingere la donna a rivedere il suo legame con il poliziotto.

Upas, trame al 26 dicembre

Mentre Otello si prepara a partire per Indica, una notizia inaspettata costringe Raffaele a rivedere i suoi programmi per il Natale.

Guido è ancora alla disperata ricerca di un regalo per Lollo, e finisce in un famoso negozio di costruzioni-giocattolo.

Mossa azzardata dei coniugi Ferri nelle prossime puntate Upas?

Marina e Roberto Ferri si sentono sempre più oppressi dalla presenza di Gagliotti, e meditano una decisione clamorosa nei confronti di Gennaro. All’ultimo minuto però, accade un evento imprevisto che rischia di stravolgere i loro piani.

La loro speranza di riscatto rimane Okoro, ovvero colui che potrebbe davvero riuscire a mettere nei guai Gennaro Gagliotti.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Rosa e Damiano sembrano riuscire a superare la crisi passeggera, almeno fino a quando Renda non compie un gesto inaspettato, che lascia la donna confusa.

Tutti a Palazzo Palladini si preparano a trascorrere il Natale, e Raffaele non riesce a nascondere un velo di nostalgia all’idea che quello sarà il suo ultimo Natale come portiere. Insieme a Ornella, l’uomo si reca a far visita a Ida e Diego, e rimane sorpreso nello scoprire che tra i due c’è una forte tensione.

Eduardo cerca di allontanarsi da Stella, ma la cosa è tutt’altro che semplice.