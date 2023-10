Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 27 ottobre 2023 ci svelano che i riflettori saranno incentrati su Marina che sarà intenzionata a sbarazzarsi per sempre di Lara. Nel frattempo Michele dovrà fare i conti con un ascoltatore piuttosto esagitato. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 21 al 27 ottobre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 14 al 20 ottobre su Rai 3 vedremo Marina portare avanti un progetto ai danni di Lara. La moglie di Ferri non intende farla passare liscia alla Martinelli e – approfittando del fatto che quest’ultima si trova in carcere – potrebbe decidere di compiere la sua vendetta ingaggiando qualcuno che la colpisca tra le mura della prigione. Tuttavia le anticipazioni Upas rivelano che il piano dell’imprenditrice è destinato a fallire, cosa che potrebbe rimettere in gioco Lara.

La Martinelli è infatti, per la legge, la vera madre del piccolo Tommaso e potrebbe avanzare richieste e richiedere la custodia del minore. La situazione preoccupa molto Roberto, terrorizzato dall’idea di perdere il piccolo Tommy al quale ormai si è affezionato.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 27 ottobre

Michele segue i consigli di Filippo, e assume un tono più conciliante verso i suoi ascoltatori. Uno in particolare però, mette a dura prova la sua pazienza. Se inizialmente tutto sembra procedere per il meglio, l’irreprensibile giornalista Saviani si trova in difficoltà quando in studio arriva una telefonata da parte di un ascoltatore esagitato. Appare subito evidente che si tratta di un provocatore in cerca di uno scontro verbale.

Al momento gli spoiler non rivelano se Michele cadrà nel tranello cedendo alla lite o se piuttosto riuscirà a mantenere la calma.

Upas, cos’altro accade?

Manuela vede Niko in compagnia di un’altra ragazza. Questo convince la gemella a dare una svolta alla sua vita. Dopo la cocente delusione la Cirillo decide di smettere di fare la “brava ragazza” tutta studio, casa e baby-sitting, per dare una svolta decisa alla sua vita.

I dubbi di Rossella sul suo matrimonio con Riccardo diventano sempre più insistenti, alimentati anche dal fatto che nessuno della famiglia di Crovi ha intenzione di partecipare alla cerimonia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.