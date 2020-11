Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 27 novembre 2020 ci svelano che Rossella e Patrizio ritroveranno l’affiatamento di un tempo e riescono così a far nascere il figlio di Clara, ma qualcuno sembra pronto a rovinare quella felicità appena ritrovata. Mentre Rossella inizia a sentirsi sempre più sicura di se, Patrizio finisce invece per sentirsi minacciato dalla presenza di Ilaria. Michele è sempre più combattuto tra l’emotività della moglie e la sua vocazione di giornalista. Ormai stressata dalle continue discussioni con il marito Silvia finisce per fare un gesto inaspettato.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 21 al 27 novembre 2020

Finalmente Cotugno riesce a liberarsi di Cinzia ma, poco prima di andare via, lei gli rivela qualcosa che lo inquieta. Ancora una volta Guido fa di tutto per aiutarlo, ma il rimedio sembra rivelarsi addirittura peggiore del male.

La trasmissione di Vittorio e Michele sul tema dell’inclusione delle minoranze provoca reazioni poco gradite in una frangia di estremisti esaltati. Usando la dialettica Michele riesce però a tenere sotto controllo i contestatori in radio. Subito dopo il ragazzo ha un lungo e difficile confronto con Silvia.

Niko scopre di avere ottenuto il nuovo posto di lavoro allo studio Leone solo grazie all’intercessione di Beatrice e questa notizia mina la sua autostima e finisce per renderlo frustrato. Fortunatamente una nuova proposta di lavoro sembra delinearsi all’orizzonte. Al limite dell’esasperazione Niko affronta Susanna intimandole di lasciarlo in pace, per poi reagire male anche sul lavoro. La famiglia del ragazzo è sempre più preoccupata dal suo comportamento: Niko sembra ormai fuori controllo.

Spoiler Un Posto al Sole: Fabrizio esulta troppo presto

Fabrizio è convinto di essere finalmente riuscito a liberarsi di Roberto, ma la sua gioia potrebbe essere prematura: Ferri e Lara si preparano infatti a sferrare l’ultimo attacco. Alla vigilia del pagamento della seconda rata di Men’kov Fabrizio prova a trasmettere il suo ottimismo a Marina.

Rossella si è finalmente decisa a chiedere la tesi al professor Volpicelli, ma rischia di essere bloccata da qualcuno. Questo ennesimo imprevisto sembra convincerla a rinunciare definitivamente alla tesi con Volpicelli.

Per sapere se davvero rinuncerà bisogna attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove news da Palazzo Palladini e da Un Posto al Sole.