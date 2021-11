Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 20 al 26 novembre 2021 ci svelano che Nunzio farà di tutto per stare vicino a Chiara e supportarla emotivamente. Apparirà fin troppo evidente che l’interesse del ragazzo per l’ex fidanzata non si sarà affatto cancellato. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 20 al 26 novembre 2021

Niko si troverà alle prese con una decisione difficile, e non saprà se dare davvero ad Alberto una possibilità assumendolo come come collaboratore allo studio. Sarà l’appoggio di Susanna a far pendere l’ago della bilancia verso una nuova opportunità per Alberto, anche se la sua decisione non convincerà proprio tutti. Il nuovo lavoro di Alberto finirà per turbare gli equilibri sia in casa Poggi che in casa Giordano.

Intanto per Filippo, Serena e Irene le cose sembreranno mettersi nel migliore dei modi, dopo che l’uomo è finalmente riuscito a recuperare la memoria. Le titubanze di Rossella, che aveva ipotizzato di lasciare il corso di formazione per non dover stare lontana da Napoli e da Riccardo, sembreranno attenuarsi grazie ai consigli di Michele. Il giovane avrà anche altro di cui preoccuparsi e non riuscirà a scrollarsi di dosso la sensazione che Silvia gli nasconda qualcosa. Nel frattempo quest’ultima verrà inaspettatamente contattata da Giancarlo. Il matrimonio tra lei e Michele sembrerà esser davvero giunto ormai al capolinea.

Anticipazioni Upas: Adele, una scelta importante

Mentre viene celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne Adele troverà finalmente il coraggio di liberarsi di un peso che si porta dentro da troppo tempo. Assalita da un sussulto di dignità la donna troverà il coraggio e la forza per ribellarsi a Mauro.

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.