Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 20 al 26 maggio 2023 ci svelano che assisteremo a un imprevisto che potrebbe far saltare i piani di Lara per riconquistare Roberto. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 20 al 26 maggio 2023

Mentre Ferri si affeziona sempre di più a Tommaso – il figlio che crede suo – e si riavvicina a Lara, la vera madre del bambino comincia ad avere dei ripensamenti. Ida si pente infatti di aver rinunciato al figlio e sta per prendere una decisione che potrebbe stravolgere per sempre la vita di Lara e far saltare tutti i suoi piani che nel frattempo sembravano iniziare a dare i risultati sperati.

Un Posto al Sole news, Luca rientra a Napoli

Dopo un confronto con la zia, Speranza affronta Micaela. La Altieri vuole riprendersi il suo uomo, rimasto soggiogato dall’intraprendenza della Cirillo. Ma la giovane Altieri rischi di cadere nel tranello ordito da Micaela a discapito di Samuel. Il ragazzo sceglie di non confrontarsi con Speranza, ma al tempo stesso è profondamente deluso dalla scarsa fiducia che lei ripone nel suo talento musicale.

Giulia affronta pubblicamente Eduardo, convinta che sia proprio quest’ultimo a picchiare Imma. Rosa – sollecitata da Angela e Franco – prova nuovamente a mettere in riga Eduardo. Luca – ormai prossimo ad assumere il ruolo di primario al San Filippo – torna a Napoli. Il suo trasferimento però non è indenne da inconvenienti.

Guido e Mariella hanno terminato i preparativi e sono finalmente pronti a partire per la crociera. L’uomo però teme che l’esuberanza di Bice da un lato, e quella di Massaro dall’altro, possano rovinare la sua vacanza.

Upas, anticipazioni al 26 maggio Un Posto al Sole

A tenere con il fiato sospeso i fans di Un Posto al Sole sarà proprio la vicenda di Lara e Roberto. Ma la gioia della Martinelli sembra destinata a svanire. Dopo essere riuscita a riavvicinare Roberto a sé – allontanandolo da Marina – infatti, la donna dovrà fare i conti con un imprevisto. Ida, la vera madre del piccolo Tommaso, si è già messa in viaggio diretta nella città partenopea per riprendersi suo figlio.

Intanto i timori di Guido svaniscono e lui e Mariella si godono la meritata crociera.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.