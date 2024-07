Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 20 al 26 luglio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Nunzio e Rossella, protagonisti di un salvataggio che li farà riavvicinare. Il Cammarota e la dottoressa Graziani si renderanno conto di provare ancora una forte attrazione.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 20 al 26 luglio 2024

Le anticipazioni dal 20 al 26 luglio rivelano che Rossella e Nunzio saranno protagonisti di un salvataggio. I due giovani correranno in aiuto di una ragazza, difendendola dal fidanzato violento.

Questa situazione improvvisa riavvicinerà la dottoressa Graziani e il Cammarota, che mentre cercheranno di unire le loro forze per proteggere la ragazza non potranno fare a meno di notare che l’attrazione tra loro non si sarà mai spenta.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Alberto può riabbracciare il figlio

Ci sarà spazio anche per le vicende di Alberto Palladini nelle prossime puntate Upas. La separazione dal figlio Federico continuerà a farlo penare, spingendolo in situazioni talvolta sconsiderate.

Proprio in occasione di una di queste l’avvocato si ritroverà a vivere un’esperienza che potrebbe avere conseguenze drammatiche. Dopo essersi messo alla guida della sua auto ubriaco, Palladini darà un passaggio a Luca. Sarà proprio l’ex primario del San Filippo a evitargli di incappare in un incidente.

Tuttavia i tempi bui per Palladini sembreranno destinati ad avere le ore contate, e per l’avvocato sarà in arrivo una bella notizia riguardante proprio il figlio Federico. Padre e figlio si ritroveranno, seppur per poco tempo.

Upas, anticipazioni al 19 luglio: cos’altro accade?

Ferri riceverà notizie dal Tribunale in merito al piccolo Tommaso. Questa nuova situazione farà passare in secondo piano l’acquisto della radio.

Nel frattempo Mariella – ormai stanca dell’aria tesa che da un po’ di tempo starà facendo soffrire tutta la famiglia – seguirà il consiglio di Bice e prenderà una decisione drastica. Le due donne si concederanno una vacanza lontano da Guido, con il piccolo Lollo. Tuttavia la loro “pausa” non sarà tutta rose e fiori. Bice si ritroverà infatti a dover fare i conti con Sergio.

Manuel convincerà sua madre ad accettare l’invito di Marika a trascorrere una vacanza insieme al mare. I tre non saranno però soli perchè con loro ci sarà anche il nuovo fidanzato di Marika.

Damiano spiazzerà Viola con una proposta inattesa? Cosa avrà in mente il poliziotto?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.