Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 20 al 26 gennaio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori ci sarà Nunzio, ricoverato dopo il pestaggio al Caffè Vulcano. Rossella sarà sempre più vicina al Cammarota. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 20 al 26 gennaio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 20 al 26 gennaio 2024 – vedremo Nunzio ottenere finalmente il via libera da Silvia per occuparsi delle pizze al Caffè Vulcano. Al Cammarota verrà dedicata anche una serata speciale all’evento previsto in concomitanza con il World Pizza Day.

A rovinare l’aria di festa e la gioia di Nunzio saranno però alcuni clienti agitati, che inizieranno a infastidire i clienti. A riportare l’ordine sarà proprio il Cammarota, che fermerà i tipi poco raccomandabili. Un gesto che però costerà caro al giovane chef.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Nunzio aggredito

Il gruppetto che aveva provato a creare scompiglio al Caffè Vulcano non digerirà affatto bene l’intervento di Nunzio. Gli autori dello scompiglio nel locale si legheranno al dito il gesto di Nunzio e decideranno di “punirlo”.

Non è chiaro se il Cammarota verrà affrontato dagli uomini all’interno o all’esterno del locale, ma l’aggressione costringerà Nunzio a un ricovero in ospedale. Il ragazzo verrà portato d’urgenza al San Filippo e affidato alle cure della dottoressa Graziani.

Riccardo geloso nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Rossella si occuperà del suo amico, e la cosa finirà per intensificare il loro rapporto. Allo stesso tempo però la grande dedizione che la Graziani riserverà a Nunzio finirà per suscitare una forte gelosia in Riccardo.

Il matrimonio tra Riccardo e Rossella si avvicina, ma il giovane medico inizia a nutrire dei sospetti sui sentimenti della futura moglie. La figlia di Silvia mostrerà un interesse smisurato sulle condizioni di salute di Nunzio, tanto da lasciare stupito Riccardo che non potrà non notare quanto sta accadendo.

Il medico resterà particolarmente perplesso e decidera di parlarne anche con la futura moglie, ma lei proverà a tranquillizzarlo e ad allontanare questi suoi “cattivi pensieri” in merito al rapporto che ha con Nunzio.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Manuela e Costabile appariranno sempre più legati e affiatati. La particolare intesa che si verrà a creare tra loro spingerà la Cirillo a rivelare al fidanzato le sue aspirazioni professionali per il futuro.

Allo stesso tempo la gemella Cirillo mostrerà una forte attrazione affettiva nei confronti di Niko. I due appariranno ancora molto legati, ma i nuovi eventi rischieranno di allontanarli sempre di più.

Nel frattempo Eugenio è pronto a iniziare una nuova relazione con Lucia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.