Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 all’8 marzo 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Niko, che durante la vacanza sulla neve ritroverà una vecchia fiamma. Nel frattempo Ida vivrà momenti di apprensione per la sorte del padre e preferirà tenere Diego a distanza. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 2 all’8 marzo 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 2 all’8 marzo 2024 – vedremo Niko e Jimmy trascorrere in allegria le vacanze in Trentino. La vacanza in Trentino prosegue a gonfie vele per la famiglia Poggi, nonostante la presenza non prevista di Raffaele, e padre e figlio si godono quelle giornate sulla neve, ignari di quanto sta per accadere.

Un incontro inaspettato sta infatti per “stravolgere” la loro vacanza insieme. Tutto inizia quando Niko rivede la sua ex Valeria. Per il giovane avvocato questo incontro è davvero una piacevole sorpresa e le vacanze per lui procedono in modo spensierato. Lo stesso non si può dire per Jimmy, che vede così svanire la possibilità di trascorrere qualche giorno da solo con suo padre.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: il padre di Ida sta male

Marina e Roberto continuano a vigilare su Ida, preoccupati dagli effetti che una relazione tra la giovane polacca e Diego potrebbe avere sul loro ruolo di “genitori” del piccolo Tommy. Tuttavia – almeno per il momento – questo pericolo sembra lontano, visto che Ida riceve una telefonata dalla Polonia con la quale viene informata che il padre sta male.

La giovane è in apprensione per le sorti del padre e – quando Diego prova a offrirle il suo supporto – lei reagisce tenendolo a distanza. Questo atteggiamento causa grande sofferenza nel ragazzo, ma fa tirare un sospiro di sollievo ai coniugi Ferri.

Manuela gelosa nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Mentre Niko si gode la sua vacanza in Trentino, Manuela a Napoli è sempre più gelosa. Nonostante la sua storia con Costabile proceda a gonfie vele infatti, la gemella Cirillo non ha mai dimenticato il giovane avvocato.

La sua gelosia aumenta quando la zia di Jimmy scopre che proprio in Trentino Niko ha rincontrato Valeria.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Alla Terrazza Luca inizia ad affezionarsi al piccolo Manuel.

Rosa – decisa a cambiare la sua vita – prende un’importante decisione. La donna decide di tornare a vivere con Alberto, una scelta che potrebbe però portarla a rivivere le stesse dinamiche negative del passato. Edoardo – ignaro che lei sia tornata a convivere con l’ex – la cerca contattando Rosa. Proprio quest’ultima da a Edoardo la notizia della decisione presa da Rosa.

Filippo e Serena si scontrano sulle modalità da seguire per affrontare la crisi di Irene. Alla fine i due concordano sul fatto che uno psicologo infantile potrebbe dare loro una mano a superare questo difficile momento della figlia.

Rossella, durante il suo turno in ambulanza, si trova a soccorrere qualcuno di inaspettato.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.