Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 9 aprile 2021 ci svelano che vivremo attimi che ci faranno trattenere il respiro per le vicende di Palazzo Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 2 al 9 aprile 2021

Il rapporto tra Clara e Alberto sembra ormai definitivamente compromesso e il ragazzo, contrariato dal comportamento della compagna, dirige la propria rabbia nei confronti della persona che ritiene responsabile di quanto sta accadendo. Patrizio sembra sempre più coinvolto dalle vicende sentimentali di Clara e Alberto non può fare a meno di pensare che sia stato proprio lui a istigare la compagna nella sua scelta. Incapace di accettare la fine della loro storia Alberto si rende protagonista di un clamoroso colpo di testa, mentre Patrizio sembra sempre più confuso tra Rossella e Clara.

Alberto, sempre più in crisi, si trova a dover fronteggiare le attenzioni di Barbara, mentre Patrizio intenzionato ad aiutare Clara decide di dargli battaglia. Filippo e Serena, al loro rientro da Milano, devono decidere quale sia il miglior approccio terapeutico.

Silvia e Michele sembrano riuscire a ritrovare la complicità di un tempo, aiutati anche da una bottiglia di vino portata da Indica. Quando i due si riavvicinano però comprendono che è arrivato il momento di fare chiarezza sui propri sentimenti.

Spoiler Un Posto al Sole: continuano i sabotaggi ai Cantieri

I sabotaggi ai Cantieri sembrano non accennare a fermarsi e Roberto Ferri appare sempre più sotto pressione, impegnato da un lato a cercare di scoprire chi sia il misterioso attentatore e dall’altro a gestire la delicata situazione medica di Filippo.

Riuscirà a gestire la situazione?