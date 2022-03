Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 8 aprile 2022 ci svelano che non mancano momenti di tensione a Palazzo Palladini. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 2 al 8 aprile 2022

Nunzio si trova a fronteggiare i nuovi problemi che scaturiscono dalla dipendenza da cocaina di Chiara. Il ragazzo non solo è preoccupato dopo aver scoperto che la ragazza ha ricominciato a drogarsi, ma deve fare i conti anche con tutti coloro che lo accusano, più o meno apertamente, di essere il principale responsabile di questa situazione.

La sua reazione non tarda ad arrivare e Nunzio affronta con rabbia chi lo ritiene artefice del comportamento autodistruttivo di Chiara. Tra i personaggi che si trovano in rotta di collisione con Nunzio ci sono Franco e Ferri, che sembrano mettere i bastoni tra le ruote al Cammarota, impegnato a rassicurare Chiara che appare particolarmente angosciata dai problemi che la affliggono.

E mentre Ferri è impegnato a tramare nell’ombra spalleggiato da Lara, Franco si trova a dover affrontare con Angela le difficoltà a scuola di Bianca. Per Nunzio diventa sempre più difficile reggere le tensioni che si sono venute a creare con Franco e Ferri, motivo per il quale inizia a pensare di accettare la proposta che Chiara gli aveva fatto in passato.

Le cose non vanno certo meglio a Franco che, impegnato a fronteggiare le tensioni coniugali con Angela, rischia di non accorgersi della spirale in cui è caduta Bianca. E se l’arrivo della nuova supplente Viola sembra coincidere con un momento sereno della ragazzina, confortata anche dalla vicinanza della madre, ben presto le cose tornano a precipitare. Per Bianca infatti sta per arrivare una grossa delusione. Sua madre infatti si prepara a ripartire, contro il parere di Franco, e per Bianca si riapre il vortice della web challenge.

Anticipazioni Upas: il ritorno di Michele a Napoli

Chi pensava che il ritorno del Saviani nella città partenopea potesse passare inosservato dovrà presto ricredersi. Il rientro a Napoli di Michele infatti scatena dei contraccolpi emotivi sia in famiglia che tra gli amici più cari. E ovviamente non manca neppure una punta di gelosia di Giancarlo. Dopo mesi di lontananza da Silvia, Michele prende una inaspettata e sofferta decisione che segna inevitabilmente il destino del loro matrimonio.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: la partenza di Nunzio

Nunzio nel frattempo si appresta a lasciare la Terrazza, mentre Fabrizio, appena rientrato da Milano, porta una notizia sorprendente a Marina.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.