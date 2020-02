Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 nella prossima settimana dal 2 al 6 marzo riportano delle trame avvincenti. Alberto continuerà a manipolare Clara approfittando del suo stato interessante. Niko e il Palladini si ritroveranno in affari per una certa auto mentre Filippo manderà una triste lettera a sua moglie. Che sia finita per sempre?

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 6 marzo

Alberto farà marcia indietro e convincerà Clara a non interrompere la gravidanza. In realtà il suo sarà soltanto l’ennesimo tentativo di manipolare la bionda cameriera. La madre di quest’ultima sentirà puzza di bruciato e non sarà affatto convinta delle buone intenzioni di Alberto. Nunzia, infatti, tenterà di far aprire gli occhi alla sua cara primogenita e le dirà che il Palladini non cambierà mai.

Alberto intreccerà un affare con Niko il quale sarà intenzionato a comprare la macchina del noto avvocato. Intanto, la decisione scioccante di Fabrizio lascerà Marina sconcertata. Convinta che l’uomo abbia mentito al fine di difenderla dalle accuse, la Giordano si recherà dal suo ex compagno per un chiarimento definitivo. Giovanna continuerà a indagare e ad un certo punto ci sarà una svolta importante che aggraverà la posizione di Fabrizio. Roberto non mancherà di sostenere Marina in questa tragica disavventura.

Spoiler Un posto al sole, la lettera di Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 fino al 6 marzo vedremo cominciare i lavori di ristrutturazione del Palazzo Palladini. Raffaele non sarà entusiasta delle richieste che il Alberto avanzerà riguardo la ristrutturazione dell’iconico palazzo e chiederà a mastro Peppe di ignorare del tutto le sue parole e di dedicarsi solamente alle cantine. In seguito, però, Peppe finirà per litigarsi con gli inquilini del Palazzo.

Per Vittorio e Patrizio emergeranno delle complicazioni che renderanno le cose a dir poco turbolente. Guido, invece, si ritroverà grosse in difficoltà dato che due turisti avanzeranno delle richieste e il comandante dei vigili urbani si vedrà costretto a rivolgersi a Tiziano e Michele.

Proseguiranno senza freni anche le vicende di Serena e Filippo. I due coniugi sembreranno più distanti che mai a causa di Leonardo che si è intromesso tra moglie e marito. Filippo invierà una lettera alla Cirillo che la rattristerà moltissimo e le farà capire che le loro strade stanno per dividersi per sempre.