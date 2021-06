Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 25 giugno 2021 ci svelano che Marina verrà assalita da mille dubbi dopo aver parlato con Roberto, convinto che solo rimanendo a Napoli la donna potrà essere felice.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 19 al 25 giugno 2021

Mentre Roberto parla con Marina, sperando di riuscire a trattenerla nella città partenopea, Lara rivolge a Ferri un appello molto sentito. I rapporti tra Clara e Patrizio si fanno sempre più stretti, e stavolta sembrano pronti a fare sul serio anche se la presenza di Alberto nella vita della giovane continua a essere un problema. I due iniziano comunque a vivere la loro storia segreta, mentre Alberto frustrato per la mancanza di un lavoro e di una casa, finisce per litigare con Roberto.

Per Samuel e Speranza le cose sembrano mettersi per il meglio, anche se il rientro a Napoli di Vittorio rischia di compromettere l’ottima intesa che si è creata tra loro. Ma l’uomo si guarda bene dall’avvicinarsi troppo a Speranza, perché non vuol rischiare di trovarsi invischiato in una relazione. Non tarderanno ad arrivare le pressioni di Chiara a causa di un incarico che le aveva affidato e che lui ha dimenticato di svolgere. Ad aiutarlo a tirarsi fuori dai guai sul lavoro arriva Michele. Vittorio riesce così a lavorare al suo reportage di viaggio e a portare a termine il suo lavoro.

Le condizioni di salute precarie di Filippo tornano a scuotere la serenità della sua famiglia. La preoccupazione cresce dopo che il ragazzo accusa un malore. Diviso tra le preoccupazioni di Serena e l’insistenza di Roberto, Filippo deve prendere una difficile decisione.

Un Posto al Sole anticipazioni: Jimmy e Bianca mettono fine alla guerra aerea

La guerra aerea tra Renato e Raffaele comincia a esasperare i condomini, ma mentre la guerra Poggi-Giordanica sembra non accennare a spegnersi i due ricevono una brutta sorpresa che gli serve di lezione. Jimmy e Bianca decidono infatti di sequestrare il drone di Renato e il fucile ad acqua di Raffaele, costringendoli così a un periodo di pace.

La saggezza di Jimmy e Bianca, che si mostrano così più maturi dei cognati, basterà a porre fine alla guerra o si tratterà solo di una breve tregua? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

