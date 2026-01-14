Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 19 al 23 gennaio? La serie tv partenopea è pronta a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena con le nuove vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo ancora Marina e Roberto, intenti a pianificare nuove strategie per i Cantieri, ma la chiave di svolta potrebbe arrivare da Vinicio Gagliotti. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Vinicio rientra a Napoli

Per Marina si prepara una grande sorpresa. Sua figlia Elena si appresta a tornare a Napoli con Vinicio. Mentre i coniugi Ferri pianificano le nuove strategie per rilanciare i Cantieri, Gagliotti – messo alle strette dalle circostanze – decide infatti di ritornare nel capoluogo partenopeo, e lo fa con la giovane, che è pronta a sorprendere la madre la madre con una decisione inattesa.

Intanto la posizione di Chiara si fa sempre più delicata: la giovane si mostra meno collaborativa del previsto nei confronti dei Ferri. Il destino dei Cantieri rimane così nelle mani di Vinicio, che può far prevalere la sua posizione rispetto a quella del fratello Gennaro.

Quando poco dopo ariva il momento di scegliere il nuovo amministratore delegato ai Cantieri Flegrei, spunta a sorpresa un nome che lascia tutti senza parole.

Upas, trame al 23 gennaio: Raffaele e Ornella, relazione al capolinea?

Il distacco tra Raffaele e Ornella si sta facendo davvero incolmabile? Questo è il dubbio che assilla lo storico portiere di Palazzo Palladini. Giordano teme che la sua decisione di rimandare il pensionamento abbia segnato una frattura insanabile nel suo rapporto con la compagna.

Mentre Giulia e Luca si preparano a partire per la Sicilia, Raffaele è sempre più preoccupato per la distanza 8non più solo geografica) che si è venuta a creare tra lui e Ornella.

Tensioni per i social nelle prossime puntate Upas

Il successo di Nunzio sui social finisce per mettere a disagio Rossella. Nel frattempo anche Samuel cerca (piuttosto goffamente) di farsi strada nel mondo digitale, e diventare il nuovo volto social del Vulcano.

E mentre la giovane Graziani soffre per la popolarità del fidanzato, l’aiuto chef del Vulcano cerca in ogni modo di superare Cammarota agli occhi di Micaela.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

La convivenza a casa di Rosa diventa insostenibile per Clara e la sua famiglia, portandoli a fare una scelta definitiva. La stessa Rosa si rende conto di quanto sia importante per la ragazza trovare una sistemazione idonea, e si chiede se Damiano stia solo fingendo di non capire quale sia la miglior soluzione per tutti.

Eduardo appare ormai irriconoscibile: se fino a poco tempo fa sembrava che il fratellastro di Rosa fosse pronto a mettere la testa a posto, la vicinanza di Stella finisce per trasformarlo. Sabbiese ora è solo interessato a un modo veloce per racimolare quanti pi soldi possibile.

Raggiunto l’accordo sul nuovo amministratore delegato, Marina e Roberto Ferri si preparano ad accogliere una nuova potenziale cliente: una ricca americana sta per raggiungere il capoluogo partenopeo. Si tratta di una donna tanto enigmatica quanto affascinante (e famosa). Avete già indovinato chi è?