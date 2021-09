Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 24 settembre 2021 ci svelano che vivremo momenti di apprensione per Susanna: i medici decidono infatti di prolungare il coma. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 18 al 24 settembre 2021

Jimmy e Bianca vengono a sapere che la polizia sospetta di Renato. Franco prende una inaspettata decisione e, convinto dell’innocenza di Renato, decide di avviare delle indagini parallele a quelle dei poliziotti, aiutato da Niko. I due sperano di trovare le prove per scagionarlo.

Michele è completamente assorbito dall’imminente uscita del suo libro e questo rende più facile a Silvia condurre una doppia vita. La giovane continua a essere divisa tra Giancarlo e Michele. Ma la situazione sembra diventare insostenibile quando Silvia, distratta dalla relazione con Giancarlo, finisce per dimenticare un appuntamento a cui Michele teneva particolarmente.

Una persona insospettabile arriva a fare un’offerta di aiuto a Mariella e Guido. I due discutono spesso sulla possibilità di avere Alberto Palladini come consulente legale, ma i loro pareri sembrano rimanere diversi. Eppure la consulenza legale di Alberto potrebbe portare Guido a ottenere un risarcimento addirittura superiore a quello calcolato dall’assicurazione. Anche Adele si trova in un momento particolare, toccata da una profonda sofferenza la ragazza trova un po’ di conforto nella vicinanza di Giulia. Quest’ultima si prepara al suo incontro con Manlio.

Franco riesce a trovare una testimonianza che sembra poter fare finalmente chiarezza sull’aggressione subita da Susanna, mentre le indagini di Niko costringono Adele a rimettere in discussione il suo rapporto con Mauro. La donna inizia ad avere seri dubbi sull’integrità dell’uomo. Quanto ha scoperto la spinge a chiedersi se sia il caso o meno di raccontare a Giulia e Niko della sua relazione con Mauro e del fatto che Susanna sembrava avere molti dubbi sulla sua integrità. Ma anche Manlio con le sue rivelazioni, apre la porta a una nuova pista: secondo lui un uomo, in passato molto vicino a Susanna, si è rifatto vivo negli ultimi tempi e potrebbe avere qualcosa da nascondere.

Anticipazioni Upas: amara consapevolezza per Serena

Sebbene Viviana sia partita per Tenerife, Serena si accorge con grande rammarico che non è sufficiente la distanza a farla sparire dalla vita di Fabrizio. Dopo aver scoperto che i due continuano a scambiarsi messaggi, Serena si confida con Marina e le rivela quanto la faccia soffrire questa situazione.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore? Basterà davvero la distanza di Viviana e il tempo a farle recuperare il rapporto con Fabrizio? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.