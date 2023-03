Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 24 marzo 2023 ci svelano che assisteremo alla richiesta di separazione di Eugenio, che non sarà affatto disposto a concedere altro tempo a Viola per prendere una decisione. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 18 al 24 marzo 2023

Silvia si trova ancora alle prese con la crisi economica che ha investito il Caffè Vulcano, ed è alla disperata ricerca di una soluzione che le permetta di uscirne al più presto. Ma le pressioni continue che riceve sembrano renderle il compito sempre più difficile. Un aiuto arriva da Otello, che sembra deciso a offrire il suo supporto alla donna per aiutarla a superare la crisi economica. Tuttavia l’uomo non intende vendere la casa di Teresa a Indica, ma piuttosto è disposto a chiedere un finanziamento confidando nell’aiuto di un caro amico. Si tratta di Renato, che però si trova in crisi di fronte alla richiesta di Otello e chiede aiuto a Raffaele per poterne uscire senza troppi “danni”.

Un Posto al Sole news: i tentativi di Lara per separare Roberto e Marina

Ferri propone a Marina di andare al Circolo, in modo da riuscire a distrarsi dalle continue intromissioni di Lara nel loro rapporto. La ex di Roberto però non sembra affatto disposta a dare un po’ di tregua alla coppia e i suoi tentativi di mettere zizzania si fanno sempre più frequenti e pressanti. Nel frattempo Bice mette la pulce nell’orecchio a Mariella, spostando così la sua attenzione sulle frequenti uscite di Guido e Michele.

Cosa avranno in mente i due? Stanno forse organizzando qualcosa di losco? Più tardi Mariella prova a sollecitare Guido per spingerlo a organizzazione una bella vacanza in vista dell’estate. Il ragazzo si dimostrerà davvero interessato? Alberto è pronto a riprendere in mano la sua vita e affermarsi sia in campo sentimentale che professionale. Pronto a dimostrare le sue doti di seduttore e imprenditore si ritrova sempre più vicino all’architetta che dovrà occuparsi della ristrutturazione dello studio.

Upas, anticipazioni al 24 marzo Un Posto al Sole

Tra Eugenio e Lucia sembra crescere la sintonia e questo scatena la gelosia di Viola, che inizia a riflettere su una possibile riconciliazione con il marito. La Bruni è a un bivio, e se da un lato c’è l’attrazione che prova nei confronti di Damiano, dall’altro il forte legame che si è creato in molti anni con il marito sembra impedirle di andare verso una rottura del suo matrimonio. La donna deve decidere in fretta, perché Eugenio non sembra più disposto a concederle molto tempo per riflettere sui suoi sentimenti.

La successiva proposta di separazione che arriva dal marito giunge come un fulmine a ciel sereno e la professoressa cerca di prendere tempo per salvaguardare il figlio, ma sa benissimo che dovrà prendere una decisione e farlo in fretta.

Manuela ha appena portato a termine con successo il suo esame, e Samuel e Micaela fanno di tutto per convincerla a uscire con loro per bere qualcosa. Peccato che le cose non andranno affatto come previsto, e più tardi toccherà a Serena trovare al più presto un rimedio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.