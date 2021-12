Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 24 dicembre 2021 ci svelano che assisteremo alle conclusioni di Patrizio, che sconvolto dalla fine della sua storia con Clara, finisce per convincersi che sia colpa di Alberto. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 18 al 24 dicembre 2021

Rossella si appresta a partire per Bolzano con Riccardo. Partenza imminente anche per Michele, che ultima i preparativi prima di partire per raggiungere Milano, mentre Silvia prende atto che quello che sta arrivando sarà il primo Natale che passa da sola. Mentre Michele si prepara a lasciare Palazzo Palladini, qualcun altro si prepara a tornare e si tratta di qualcuno che manca da moltissimo tempo. Nella nuova città con Riccardo, Rossella mette da parte i suoi problemi familiari. Ma il soggiorno di Rossella e Riccardo a Bolzano finisce per destare l’interesse di una donna misteriosa. La sua presenza rischia di offuscare la vacanza della giovane, spingendola a sospettare che Riccardo le nasconda qualcosa. L’atmosfera tra i due finisce così per rovinarsi.

Per Susanna arriva finalmente il giorno tanto atteso dell’esame di magistratura. Alberto prova ad accorciare le distanze con Clara. La donna prende una decisione che stupisce Patrizio.

Guido e Renato si prendono cura di Otello, facendo il possibile affinché lui allenti la presa su Silvia. I due fanno a Otello una piacevole sorpresa, che si prepara a partire per Indica con Silvia.

Viola e Diego, preoccupati per Raffaele, decidono di parlare con Patrizio. Ferri sfoga il proprio nervosismo su Nunzio.

Anticipazioni Upas: proposta natalizia per Roberto

Lara cerca di approfittare del clima natalizio per conquistare Roberto.

Patrizio invece sembra sempre più deciso a non partecipare al cenone di Natale e rimane da solo al Vulcano. Per sapere cos’altro accadrà dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.