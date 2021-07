Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 luglio 2021 ci svelano che finalmente Filippo viene dimesso dall’ospedale e può tornare a casa. Ma vivere al fianco di una moglie e una figlia che non ricordi non è così semplice. Ecco le ultimissime novità che accadranno prossimamente in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 17 al 23 luglio 2021

Serena e Irene cercano di fare il possibile per aiutare Filippo, ma la sua amnesia finisce per creare un certo disagio nella moglie e la situazione rischia di prendere una brutta piega. Malgrado le raccomandazioni di Serena Filippo sembra essere in profonda crisi. Alla fine l’uomo inizia a valutare la possibilità di trasferirsi a casa del padre.

I consigli di Franco non bastano ad aiutare Jimmy, che sembra non riuscire ad avere più fiducia in se stesso e, al ritorno ai campi estivi, vede riaffacciarsi tutte le sue paure. Alla fine però riesce a farsi valere, motivato anche da Franco.

Renato, in modo del tutto casuale, scopre qualcosa che Niko gli aveva tenuto nascosto: Susanna ha deciso di andare a studiare nell’ufficio del ragazzo. La scoperta finisce per inquietare Renato.

Marina e Roberto hanno il difficile compito di trovare un accordo commerciale con Burnet per la vendita dello yacht. Fabrizio riceve una brutta notizia che rischia di ripercuotersi negativamente sul suo rapporto con Roberto. I problemi in campo lavorativo di Fabrizio lo preoccupano molto, ma l’uomo decide di tenere per se i suoi pensieri e non condividere le preoccupazioni con Marina.

Silvia riceve una telefonata del tutto inaspettata: dall’altra parte del filo c’è Giancarlo, il ragazzo che ha rivisto casualmente qualche giorno prima. Quell’incontro ha provocato in lei turbamento e la telefonata di Giancarlo finisce per mettere di nuovo alla prova Silvia.

Una buona notizia riguardo alla pubblicazione del libro è in arrivo per Michele.

Un Posto al Sole anticipazioni: Samuel e Speranza, nuova love story?

Dopo molti mesi di vana attesa Samuel decide di fare qualcosa di concreto per dichiarare i suoi sentimenti a Speranza. I due si danno appuntamento e lui si prepara con cura. In arrivo una nuova love story a Un Posto al Sole?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.