Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 aprile 2021 ci svelano che i tentativi di Franco e Iodice per cercare di portare Ernesto Gargiulo dalla loro parte sembrano destinati al fallimento. Quando poi l’uomo sembra sul punto di ripensarci una grave minaccia rischia di rimettere tutto in discussione. Eccovi tutte le anticipazioni upas per la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 17 al 23 aprile 2021

Rossella prova a fare un passo verso Patrizio, ma le loro strade sembrano ormai destinate ad allontanarsi sempre di più. Clara, dopo un confronto con Barbara, ha modo di riflettere e capisce quanto sia stata ingenua con Alberto. Il ragazzo intanto si trova a dover subire per l’ennesima volta le ingerenze di Barbara.

Jimmy vuole andare a Berlino e Renato, dispiaciuto nel vederlo così affranto, fa un tentativo con Niko e Giulia per provare a trovare una soluzione. Poco dopo ha un’idea che potrebbe davvero risolvere la situazione. Nelle vesti di super-nonno e con l’aiuto di Giulia, vorrebbe davvero aiutare Jimmy a realizzare il suo sogno. I suoi piani sembrano riuscire a sortire l’esito sperato, tanto che i due si concedono insieme quella vacanza nella città tedesca.

Michele spera di riuscire a farsi assumere da un’altra emittente radiofonica e Silvia e Raffaele sono sempre più preoccupati per lui. Il ragazzo inizia a mostrare insofferenza per quella sua permanenza forzata in casa.

Speranza fa ritorno a Napoli e questo riempie di gioia Guido, che però non può fare a meno di metterla in guardia a proposito della bugia detta in famiglia. Samuel riesce finalmente ad imbattersi in maniera del tutto casuale nella ragazza.

Un caso piuttosto delicato rischia di mettere in crisi Niko, che però è sul punto di ricevere un aiuto inaspettato. La partenza della nipote di Mariella fa tirare un respiro di sollievo a Vittorio.

Anticipazioni Upas: situazione sempre critica ai Cantieri

Roberto si ritrova a dover affrontare una situazione di grande difficoltà per i Cantieri Flegrei Palladini. Intanto Franco riflette sempre di più su cosa possa celarsi dietro alla vicenda di Ernesto, che paga molto caro il prezzo per non aver voluto assecondare i piani di Biagio e Pietro. La vicenda lascia senza dubbio molti interrogativi aperti. Nel frattempo Roberto appare sempre più impegnato a scongiurare il pericolo che i Cantieri vengano posti sotto sequestro.

Franco decide di tornare ai Cantieri per continuare a indagare, mentre Roberto riceve un’altra visita di Pietro Abbate. Siamo vicini alla soluzione del mistero? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.