Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 ottobre 2021 ci svelano che, mentre proseguono le indagini per scoprire chi sia responsabile dell’aggressione, Susanna in ospedale sta per essere risvegliata. Le emozioni però sono contrastanti, e se da un lato c’è chi vuole poterla rivedere presto in piedi, dall’altro c’è invece qualcuno che si augura che la ragazza non si risvegli mai più. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 16 al 22 ottobre 2021

Tutti tengono il fiato sospeso per le condizioni di Susanna, anche se c’è chi racchiude tutta la speranza e chi invece si porta dentro una grande preoccupazione al pensiero di ciò che la ragazza, una volta sveglia, potrebbe ricordare. Ma anche al di fuori dell’ospedale la situazione non è certo serena e i motivi di tensione non mancano tra le coppie protagoniste della soap.

La situazione sentimentale tra Silvia e Michele rischia di compromettersi ancora di più. La donna infatti è divisa tra l’attrazione che prova per Giancarlo e il desiderio di salvare invece la sua famiglia. Questo la porta a trascorrere giornate frustranti accanto al marito e alla figlia, e al tempo stesso le impedisce di vivere con trasporto la sua relazione extraconiugale. Approfittando di una partenza di Michele con la figlia Silvia decide di trascorrere la notte con Giancarlo, ma un imprevisto rischia di farla uscire allo scoperto. La paura di venire scoperta finisce inevitabilmente per creare forti tensioni anche con Giancarlo.

Non meno complicata la questione per Jimmy, che teneramente innamorato di Cristina cerca la complicità dello zio Franco per riuscire a dichiararsi alla piccola. Mission impossible? Non per lo zio Franco che riesce a trovare il modo di dribblare il padre di lei!

Alberto e Clara rischiano di litigare nel tentativo di scegliere la madrina di battesimo per Federico, mentre Filippo si chiede perché Serena ce l’abbia tanto con lui. La ragazza ormai è convinta che il marito stia con lei solo per senso del dovere e si ritrova così in una situazione che mai avrebbe immaginato.

Anticipazioni Upas: nuovi amori a Un Posto al Sole

Ma davvero tutte le coppie della soap ambientata a Palazzo Palladini stanno passando un momento critico? Certamente no, e mentre alcune di loro sembrano avviarsi inesorabilmente verso la rottura, ce ne sono di nuove che si delineano all’orizzonte. Una di queste potrebbe essere costituita da Rossella e Mattia. La giovane infatti non può fare meno di notare l’interesse improvviso che lui inizia a manifestare nei suoi confronti, anche se è ancora troppo occupata a cercare di smaltire la delusione ricevuta quando ha scoperto che la madre ha tradito suo padre.

Tra le nuove love story potrebbe farsi spazio anche Niko, che ha finalmente modo di dichiarare i propri sentimenti. Suspence anche per Guido, che si ritrova casualmente faccia a faccia con Mariella a Napoli, mentre Adele scopre a sue spese che non è affatto facile riuscire a liberarsi di Mauro.

Troverà il modo? E quale sarà il destino delle altre coppie? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

