Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 gennaio 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini, anche a causa di un’interferenza di Leonardo che rischia di compromettere il buon esito della fuga tentata da Filippo.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 16 al 22 gennaio 2021

Dopo una nottata decisamente rocambolesca Filippo riesce a tornare a casa, ma le cose con Leonardo vanno tutt’altro che bene. Qualche tempo dopo però i progressi clinici del ragazzo spingono Filippo e Serena a contattare i genitori del ragazzo.

La tensione che si è creata tra Cerruti e Sarti porta i due ad una discussione che potrebbe dare risultati ben diversi da quelli immaginati.

La linea editoriale della radio dove lavora Michele potrebbe andare incontro ad importanti cambiamenti. Il ritorno di Chiara sembra provocare un gran trambusto in radio, ma questo non sembra preoccupare affatto Silvia che continua ad essere ottimista sul futuro lavorativo di Michele. Il giovane però sembra sempre più rendersi conto che la collaborazione con Chiara non sarà affatto facile, e neppure i tentativi di distrarlo fatti da Silvia sembrano dare buoni risultati.

Poche ore prima di salire a bordo dell’aereo che la porterà in Spagna per partecipare alla realizzazione di un nuovo film d’animazione Alex prende una importante decisione. La sua storia con Vittorio sembra essere giunta ormai al capolinea, anche se il ragazzo sembra tutt’altro che disposto ad arrendersi. Come se non bastassero i problemi sentimentali Vittorio si ritrova anche a dover far fronte alle richieste lavorative di Chiara, che potrebbero stravolgere gli assetti attuali della radio.

Niko non sa come arginare l’invadenza di Renato e chiede aiuto a sua madre: anche i suoi tentativi di liberarsi dell’assistente invadente sembrano non riuscire a dare i risultati sperati. Mentre Angela riceve una importante notizia che potrebbe cambiare la sua vita, Ferri sembra sempre più intenzionato a concedere spazi più ampi a Lara. Filippo prova pena per Leonardo, che è rimasto solo.

Spoiler Un Posto al Sole: riavvicinamento tra Rossella e Ilaria?

Dopo i dissapori intercorsi tra le due giovani, Ilaria sembra intenzionata a volersi riappacificare con Rossella. Dopo averle chiesto scusa per il suo comportamento spera davvero che tra loro possa tornare una splendida amicizia.

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le news da Palazzo Palladini torneranno tra una settimana svelandoci nuovi colpi di scena ed anticipazioni Un Posto al Sole.

Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguici sui canali social