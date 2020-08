Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 agosto 2020 ci svelano che Alberto non tarderà a capire che le cose per lui stanno rischiando di mettersi davvero male.

Nicotera realizza che la miglior cosa da fare è dire a Viola tutta la verità. Eugenio non è affatto disposto a sottostare al ricatto di Alberto e decide di affrontare la donna, in un doloroso faccia a faccia che si presenta con gli esiti incerti. In effetti il confronto mette a dura prova l’autocontrollo di Viola. La donna, sempre più in crisi, arriva a mettere in dubbio anche il suo rapporto con Eugenio.

Intanto però Alberto, ormai costantemente braccato da Nicotera, sembra cominciare a pensare che la sola cosa da fare sia darsi alla fuga. Poi però una novità che riguarda i Tregara sembra far vacillare i suoi propositi di tagliare la corda: pare infatti che vi siano nuovi fatti che possono dimostrare la sua estraneità con il clan.

Intanto Marina, sempre più unita a Fabrizio, apre la sua attività di amministratore delegato alle imprese sotto i migliori auspici di successo, anche se Ferri non prende troppo bene quella distanza da lei che si fa via via più crescente.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 16 al 22 agosto 2020

Il timido Cotugno va incontro ad una delusione d’amore: il suo appuntamento con Addolorata si rivela un vero e proprio disastro, tanto che Guido è costretto a correre in aiuto del collega ed a consolarlo. Nel tentativo di confortare l’amico Guido proverà anche ad elargirgli qualche consiglio ma il vigile sembra veramente negato per le questioni di cuore. Deciso però a dare una svolta alla propria vita sentimentale Cotugno decide di ispirarsi ad un uomo che ha sempre riscosso molti successi amorosi.

Filippo viene a conoscenza di un fatto scabroso che riguarda Leonardo e decide di parlarne con Serena, ma le cose non prendono affatto la piega sperata. Dopo aver scoperto che Leonardo spacciava droga sulla barca del chartering, pretende che Serena non incontri mai più l’ex skipper in presenza di Irene. Il rapporto tra i due sembra inasprirsi sempre più e all’uomo non resta che ricorrere ad una strada drastica e dolorosa per sostenere le sue ragioni. Deciso a fare di tutto per impedire alla figlia di frequentare Leonardo, Filippo sta per prendere una decisione davvero difficile.

Spoiler Un Posto al Sole: il matrimonio di Susanna

Il gran giorno sembra avvicinarsi sempre più e Susanna inizia a fare i conti con i suoi sentimenti. Prima di giungere all’altare la ragazza vorrebbe riuscire a fare chiarezza nel suo cuore.

Le nostre news su Un Posto al Sole per ora terminano qui. Per sapere se Susanna deciderà davvero di indossare l’abito bianco dovremmo attendere una settimana, quando gli spoiler ci sveleranno nuove anticipazioni sugli eventi di Palazzo Palladini.