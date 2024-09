Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 20 settembre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà il processo per l’affidamento del piccolo Tommy. Chiamato a testimoniare, Diego farà un passo falso e metterà in seria difficoltà Ida.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego chiamato a testimoniare

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole – in onda dal 16 al 20 settembre – assisteremo alle udienze al processo del piccolo Tomy, che entrerà nel vivo. Tra le persone chiamate a testimoniare ci sarà anche Diego, e proprio colui che tiene di più a Ida finirà per cadere in una trappola dell’avvocato di Magdalena, e mettere così in difficoltà l’amata.

Stando a quanto riportato dagli spoiler, le cose potrebbero mettersi molto male per Ida e sarà proprio il figlio di Raffaele a commettere un’ingenuità che potrebbe compromettere il verdetto. La deposizione di padre e figlio non sarà certo una formalità, e proprio quest’ultimo si lascerà sfuggire alcune dichiarazioni che metteranno in pessima luce Kovalenko.

Ida nei guai nelle prossime puntate Upas

Dopo la “leggerezza” di Diego al processo, la mamma di Tommy potrà contare solo sulla testimonianza di Lara per poter riabbracciare il figlio. Tuttavia Ferri saprà bene quanto sia determinante la testimonianza della Martinelli, e farà di tutto per portarla dalla sua parte. Per riuscire a farle cambiare deposizione, Roberto sarà disposto a tutto, e non esiterà a mettere in atto una strategia ambigua e ingannevole per manipolare la ragazza.

Ida rischierà così di veder svanire sempre più la possibilità di riavere suo figlio. Le testimonianze di Ferri e della zia Magdalena avevano già compromesso l’immagine di Ida agli occhi della corte, e quella di Diego ha minato ulteriormente la credibilità della giovane. Kovalenko potrà contare solo sulla testimonianza di Lara, che però potrebbe lasciarsi convincere da Roberto, che sarà pronto a sfruttare tutto il suo charme, e distruggere così Ida su tutta la linea.

Spoiler Un Posto al Sole: Tommy sarà affidato a Serena e Filippo?

Quale sarà il verdetto, e il destino di Tommy? Al momento possiamo fare solo delle ipotesi. Una da non scartare è quella che Tommy possa davvero essere affidato a Filippo e Serena. Negli episodi passati Roberto aveva suggerito alla coppia di chiedere l’affido del bambino, e in effetti i due avrebbero tutte le carte in regola per ottenerlo.

Questa possibile soluzione finirebbe per riunire tutti i protagonisti di questa vicenda, ma resta da capire se Serena e Filippo siano disposti a farsi immischiare in questa storia. Un altro possibile scenario vede Ida uscire vittoriosa dal processo. In questo caso la donna potrebbe decidere di lasciare Napoli con suo figlio.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Cos’altro vedremo nei prossimi episodi Upas? Oltre al processo per l’affido di Tommy, la soap partenopea ci regalerà anche uno dei momenti più attesi. Samuel riuscirà infatti a rivedere Micaela, anche se la reazione della gemella Cirillo non sarà quella che il ragazzo aveva sperato.

De Fusco mostrerà interesse per Rossella e – mentre i rapporti tra la Graziani e Riccardo si faranno sempre più tesi – la ragazza si sentirà apprezzata dal nuovo primario, che la terrà in grande considerazione.

Durante i festeggiamenti di San Gennaro Lollo andrà a casa di un amico, e Guido e Mariella sembreranno riuscire a ritrovare l’armonia di un tempo. Purtroppo però il loro momento idilliaco durerà poco, e Bice si troverà a dover soccorrere moralmente la vigilessa. La donna avrà una “cura” per l’amica, e la inviterà a iscriversi con lei in palestra.

Alberto si sentirà oppresso dalle minacce di Torrente, e deciderà di collaborare con la giustizia per assicurare il boss alla legge. Ad occuparsi delle indagini saranno i magistrati Cimmino e Nicotera, mentre a Damiano saranno affidate le operazioni sul campo.