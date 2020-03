Le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2020 aprono le porte ad una settimana piena di vicende interessanti. Viola farà ritorno a Napoli per trascorrere del tempo in famiglia ma finirà per discutere nuovamente con Eugenio. Niko farà una scioccante scoperta su Susanna mentre Serena e Filippo si separano ufficialmente.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 20 marzo

Serena e Filippo giungeranno sempre di più ad un bivio destinato a separarli per sempre. Tra i due coniugi calerà il gelo e la separazione consensuale sancirà la fine ufficiale di questa tormentata relazione. Filippo sembrerà trovare giovamento dalla presenza di Cristiana la quale, assunta come skipper, riuscirà a scuotere l’animo sofferente dell’ormai ex marito di Serena. Anche quest’ultima cercherà di voltare pagina come meglio può.

Arianna, in procinto di trasferirsi a Londra, resterà amaramente delusa dal comportamento dei suoi amici dato che si mostreranno poco interessati alla sua partenza imminente. Poco dopo, però, la Landi riceverà una bella sorpresa.

Spoiler Un posto al sole: Viola torna a Napoli

La convivenza tra Patrizio e Vittorio incomincerà ma non sembrerà procedere a gonfie vele dato che il comportamento del figlio di Raffaele risulterà egocentrico. Patrizio infatti stabilirà delle regole per le visite del padre alla cantina. Del tutto risentito, Raffaele escogiterà una vendetta divertente. Niko, nel frattempo, farà una scoperta che lo lascerà di stucco. Nel dettaglio, il ragazzo apprenderà che Susanna si è iscritta a sua insaputa al concorso in Magistratura.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare anche di Alex. La ragazza si ritroverà nel bel mezzo di un clima teso che riguarderà Carla e sua madre Rosaria. Per tentare di risolvere la questione una volta per tutte, Alex deciderà di organizzare un diretto confronto tra le due. Il faccia a faccia sembrerà sortire gli effetti sperati dato che le due signore sembreranno ritrovare un po’ di quiete.

In occasione della Festa del Papà, farà ritorno al Palazzo Palladini la simpatica Viola. Quest’ultima, difatti, sarà fermamente decisa a trascorrere del tempo prezioso insieme alla sua famiglia. A quanto pare, la permanenza di Viola durerà un bel po’ di tempo. Purtroppo la tensione con Eugenio sarà alle stelle e un pericolo incomberà sulla coppia, di che si tratterà? Marina, invece, verrà a conoscenza di una certa scottante informazione che potrebbe scagionare il suo ex compagno Fabrizio.