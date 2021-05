Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 21 maggio 2021 ci svelano che Franco, dopo aver scongiurato il pericolo per Bianca e Angela, reagirà alle inquietanti intimidazioni di Biagio. La tensione raggiungerà il punto culminante quando si confronterà con Pietro Abbate.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 15 al 21 maggio 2021

Ferri però si renderà ben presto conto che Pietro non si fermerà finché non lo avrà annientato. I suoi timori si riveleranno fondati quando Abbate contatterà a sorpresa un nemico storico di Roberto.

Mentre Michele si preparerà all’inizio del nuovo corso di giornalismo online, Silvia continuerà a ricevere le attenzioni di Giancarlo. Ma non sarà lui a destare preoccupazione in Michele, bensì una vecchia passione di Silvia che si riaffaccerà all’orizzonte.

Samuel, pressato da Alberto per lasciare il seminterrato che gli aveva concesso da poco in affitto, registrerà con un pizzico di preoccupazione il crescente interesse di Silvia per Giancarlo. In procinto di lasciare Palazzo Palladini il ragazzo deciderà di giocarsi tutte le carte con Speranza.

Raffaele si renderà conto di avere ferito, seppure involontariamente, Renato e correrà ai ripari. Roberto intanto cercherà di scoprire cosa si nasconde nel passato del suo rivale e perché sembra nutrire così tanto rancore nei suoi confronti.

Vittorio intanto cercherà di tenersi a debita distanza da Speranza, ma la cosa non sarà così semplice. Quando si renderà conto di essere completamente in balia della ragazza farà di tutto per arginare la situazione.

Anticipazioni Upas: Ferri e Abbate vicini all’accordo?

Mentre Filippo tenterà di mediare affinché suo padre possa trovare un accordo per la vendita dei terreni Abbate sembrerà riuscire a trovare il modo per vendicarsi di Roberto. Poco dopo i due giungeranno ad un accordo, ma Ferri continuerà a temere che l’altro abbia ancora qualche arma nascosta e sia pronto a sfoderarla nel momento più propizio.

Siete ansiosi di sapere se i timori di Ferri saranno fondati o se invece non avrà nulla da temere? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.