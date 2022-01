Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 21 gennaio 2022 ci svelano che la preoccupazione per Patrizio finisce per creare un clima davvero difficile in casa Bruni. La sua lite con Alberto rischia di avere brutte conseguenze. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 15 al 21 gennaio 2022

Alberto sembra non aver affatto superato la lite con Patrizio e appare determinato a fargliela pagare a tutti i costi. Riuscire a trarre i massimi benefici dall’infortunio causato dallo spintone di Patrizio è un’occasione che Alberto non intende lasciarsi sfuggire. Per cercare di riportare la serenità Raffaele si affida alla mediazione di Clara.

Ma il ricatto di Alberto la mette di fronte a un dilemma. Patrizio avverte che Alberto sta usando quanto accaduto per ricattare Clara e, mentre Raffaele cerca di aiutare il nipote, quest’ultimo potrebbe lasciarsi andare a una reazione rabbiosa quando viene a sapere che Clara intende tornare a vivere con Alberto. Samuel è impegnato a decidere come sfruttare al meglio la chance che Speranza gli ha concesso.

Silvia realizza che i suoi amici non sono affatto disposti ad accettare Giancarlo. La giovane si sfoga con Mariella. La Altieri mette poi Guido alle strette con la sua “lista” e un’occasione di svago rischia di trasformarsi in una grossa fonte d’imbarazzo.

Nel frattempo una bugia di Bianca e la conseguente lite con Jimmy intanto, mostrano tutta l’inquietudine legata all’assenza di Angela. Le cose non sono facili neppure per Chiara, che dopo la morte del padre si sente sopraffatta dalle enormi responsabilità che le sono piovute addosso.

Anticipazioni Upas: Marina e Fabrizio, un rapporto sempre più faticoso

Senza dubbio la situazione che si è venuta a creare tra Marina e Fabrizio a causa del pastificio rischia di provocare rotture insanabili. Se lui tende a chiudersi sempre più in sé stesso, la donna fa sempre più fatica a stargli accanto. Nel frattempo Roberto non condivide con Marina la decisione di rifiutare la proposta di Chiara Petrone. Quando poi Fabrizio, ascoltando la conversazione tra Marina e Roberto, sembra precipitare in una spirale autodistruttiva pericolosa per lui e per chi gli sta accanto, la situazione rischia di degenerare. Nel frattempo ci sarà un inatteso ritorno dal passato, che finirà per movimentare la vita alla Terrazza, generando tensioni e gelosie.

Per sapere cos’altro accadrà dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.