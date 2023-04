Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 21 aprile 2023 ci svelano che assisteremo ai tentativi di Diego e Nunzio per rilanciare il Caffè Vulcano, alla preoccupazione di Silvia e alla crescente tensione tra Roberto e Marina, costretti a fare i conti con l’invadente presenza di Lara. Anche Clara si troverà in una situazione delicata, costretta a prendere una decisione difficile dopo aver scoperto il tradimento di Alberto. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 15 al 21 aprile 2023

Le manovre di Lara sembrano dare i suoi frutti, e la sua intromissione nella vita di Marina e Roberto crea una crescente tensione nella coppia. La Giordano finisce per trascorrere gran parte del suo tempo in compagnia dell’amico francese Arnaud. La ex di Ferri non perde occasione per tormentarlo e invadere la vita privata di Roberto e Marina, e la Giordano sembra non tollerare più queste continue intrusioni.

Messo alle strette Roberto cerca di ritrovare un momento di pace e tranquillità con la moglie, ma una nuova “emergenza” di Lara e Tommaso rischia nuovamente di ribaltare la situazione.

Un Posto al Sole news, il tradimento di Alberto sconvolge il suo rapporto con Clara

Alberto deve riuscire a superare la delusione per la fine della sua relazione con Diana, e al tempo stesso tenere nascosto quanto accaduto alla moglie. Ma un testimone della relazione potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Gli incontri con l’architetto sono infatti stati osservati – e filmati – da Micaela. Il video della Cirillo potrebbe fare scoppiare una bomba tra Alberto e Clara, oltre che segnare definitivamente la reputazione dell’avvocato.

La Curcio capisce di essere stata ingannata e di aver nuovamente riposto male la sua fiducia. Alberto non è mai cambiato davvero e ora è arrivata l’ora di prendere una decisione e di lasciare solo il Palladini.

Upas, anticipazioni al 21 aprile Un Posto al Sole

Franco è sempre più in difficoltà a causa del suo lavoro, che potrebbe perdere da un momento all’altro mentre Diego e Nunzio si trovano a dover affrontare le novità del Caffè Vulcano. I due ragazzi devono rilanciare il locale, riuscendo a superare tutti i timori che li angosciano. Dopo l’intervento last minute che ha permesso loro di “salvare” il bistrot dalle grinfie di Alberto e tutelare il posto di lavoro di coloro che collaborano al Vulcano infatti, Nunzio teme di non riuscire a far fronte agli impegni economici presi e deve pure aiutare Silvia a superare la preoccupazione per i nuovi investimenti.

Il Cammarota riesce a convincere la Graziani ad assumere un social media manager per rilanciare sui social il locale.

I momenti di intimità passati con Damiano hanno provato Rosa, che prova sempre più rancore nei confronti del suo ex compagno. Viola intanto cerca di riprendere in mano la sua vita con Eugenio ma il pensiero del poliziotto la tormenta. Un incontro tra lei e il Renda potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso e complicato per entrambi.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.