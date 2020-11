Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 20 novembre 2020 ci svelano che i momenti di tensione tra Michele e Silvia non sembrano affatto destinati a diminuire. Il loro rapporto si fa ogni giorno più teso dando origine anche a ripercussioni sul suo lavoro di giornalista e ricadute su Rossella. Neppure per lei e Patrizio il periodo può definirsi roseo e i due si troveranno a dover fare i conti con i loro sentimenti. Patrizio, spinto anche da Alex e Vittorio, tenta di rimettere in piedi la loro relazione.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 14 al 20 novembre 2020

Quando la crisi tra Michele e Silvia sembra aver ormai raggiunto l’apice una dèfaillance di Michele in radio offre alla donna lo spunto per una importante riflessione sul loro rapporto e, quando tutto sembrava ormai compromesso, un evento inaspettato potrebbe cambiare le cose.

Giulia riceve una notizia spiacevole sul fronte lavorativo, ma non sembra intenzionata ad accettarla passivamente. Dopo le proteste che hanno accompagnato la decisione di assegnare una casa popolare alla famiglia di origine rom la giovane cercherà di sensibilizzare gli abitanti del quartiere. Cercherà anche di coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione e questo finirà per creare tensioni in famiglia.

Le scelte di vita di Niko finiscono per suscitare perplessità nelle persone che gli sono vicine. Il giovane ha iniziato a lavorare allo Studio Leone e Susanna si sente sempre più in colpa per le sue scelte lavorative. Quando lo incontra casualmente ed avverte tutto il suo malessere per quel nuovo lavoro, Susanna prende una decisione difficile.

Intanto Cotugno vede infrangersi il suo sogno di partire per Ischia con Bice a causa di Cinzia. Preoccupato per l’effetto devastante che questa delusione ha avuto in lui, Guido prova a dare dei consigli all’amico, ma sembra esser lui il primo ad averne davvero bisogno.

Spoiler Un Posto al Sole: le manovre di Ferri

Le manovre di Ferri finiscono per procurare a Marina una crisi di liquidità che la costringerà a fronteggiare una spinosa situazione sul lavoro. La donna si troverà infatti a dover arginare le proteste degli operai, mentre Fabrizio continuerà ad ostentare una sicurezza che forse invece non ha. Tutto questo procura a Ferri una grande soddisfazione: i suoi piani stanno procedendo esattamente come aveva previsto.

Per sapere se tutto finirà per dargli i risultati sperati però bisognerà attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove news da Palazzo Palladini e da Un Posto al Sole.