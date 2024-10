Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 18 ottobre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà l’inaugurazione del parco archeologico. L’evento sarà interrotto a sorpresa da un arrivo imprevisto, che rovinerà la festa e scatenerà la gelosia di Valeria. Nel frattempo sembrerà avvicinarsi il momento della sfida finale tra Damiano e il boss Torrente, e Viola non potrà evitare di cedere all’ansia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: qualcosa va storto nell’inaugurazione del parco archeologico

Nei prossimi episodi Upas assisteremo agli ultimi preparativi per la festa di inaugurazione del parco archeologico. Tutto sembrerà andare per il meglio, e mentre Manuela sarà emozionatissima anche Jimmy – spronato da Niko – deciderà di “sacrificarsi” per renderla felice.

I festeggiamenti procederanno nel migliore dei modi, fino a quando un arrivo imprevisto non riuscirà a rovinare l’atmosfera. Costabile Altieri si presenterà e sarà furioso, dopo aver ricevuto la lettera di diffida con la quale Manuela gli impone di restituirgli il denaro che ha sottratto indebitamente per scopi personali. La missiva porterà la firma di Poggi, e Altieri scatenerà la sua rabbia sia contro l’avvocato che contro la sua ex.

Niko riuscirà ad allontanarlo, ma questo evento scatenerà la gelosia di Valeria, che non potrà fare a meno di chiedersi se lui sia ancora coinvolto emotivamente dalla Cirillo.

Damiano sul punto di catturare Torrente nelle prossime puntate Upas

La latitanza del boss Angelo Torrente sembrerà avere ormai le ore contate. Damiano deciderà infatti di stringere la sorveglianza intorno al ristorante del quale il malavitoso è socio occulto.

Aiutato dai suoi uomini Renda si preparerà ad affrontare la sfida finale con il boss, mentre Viola non potrà fare a meno di cedere all’ansia, dopo aver intuito che il poliziotto sarà pronto a tutto. La sfida finale potrebbe riservare soprese amare a Renda, e Viola sarà consapevole che potrebbe accadere di tutto.

Un Posto al Sole, spoiler al 18 ottobre: cos’altro accade?

La relazione tra Rosa e Don Antoine susciterà sempre più pettegolezzi nel quartiere, e a farne le spese potrebbe essere Manuel. Mentre la loro frequentazione terrà banco a Palazzo Palladini, il parroco cercherà di capire i motivi che scateneranno l’astio di Manuel.

Mentre Rossella – dopo la carezza del primario – cercherà di capire se si sia trattato di una brutta abitudine del superiore o se piuttosto sia stata solo una sua impressione, Nunzio prenderà la decisione di trasferirsi a casa di Diana. La sua decisione getterà Samuel in una crisi profonda.

Nel frattempo Guido avrà un’idea che potrebbe permettergli di prendere una casa in affitto e sostenere le spese per i viaggi a Roma da Claudia. Per far quadrare i conti Del Bue avrà in mente uno stratagemma che coinvolgerà Cotugno. Mariella cederà al ricatto emotivo dell’ex, ma un confronto con Cotugno la porterà a scoprire che lui – in realtà – l’avrà abilmente manipolata.