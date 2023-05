Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 maggio 2023 ci svelano che assisteremo alle conseguenze sulla prolungata assenza di Marina. Lara non si lascerà sfuggire la possibilità di riconquistare Roberto. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 13 al 19 maggio 2023

Arriva finalmente il giorno in cui viene formalizzata la vendita del garage, e Franco risente molto della distanza che si è venuta a creare con la moglie Angela. Nel frattempo Bianca riesce a confidarsi con la madre.

Mentre Franco e Angela si trovano più vicini che mai – al punto di iniziare a pensare a una nuova avventura lavorativa fuori Napoli insieme – Giulia finisce nel mirino del clan di Eduardo. La decisione della famiglia Boschi di trasferirsi in Sicilia con la figlia Bianca non fa che peggiorare lo stress di Giulia, già sotto pressione per le intimidazioni di Eduardo.

Mariella e Cerruti non sembrano invece trovare un punto di incontro, e neppure l’intervento di Guido e Castrese sembra riuscire a risanare la loro amicizia.

Un Posto al Sole news, Lara pronta a riconquistare il suo posto nel cuore di Roberto

Lara – dopo il bacio con Roberto – sembra acquistare sempre più fiducia sulla possibilità di riprendere la sua relazione con Ferri ed eliminare Marina dalla sua vita. La partenza della moglie d’altronde ha amareggiato Roberto, rendendolo così più “ricettivo” alle attenzioni di Lara. Mentre Lara si gusta il progressivo inserimento di Tommaso nella grande famiglia allargata, una donna misteriosa potrebbe svelare il suo inganno.

Intanto la lunga assenza di Marina e la felice interazione tra Cristina e il piccolo Tommaso spingono Ferri a prendere una decisione istintiva e imprevedibile che riguarda Lara.

Upas, anticipazioni al 19 maggio Un Posto al Sole

Marina sembra intenzionata a voler mantenere le distanze da Roberto, e la Martinelli non può che gioire per l’occasione che le viene data di tornare ad avere un posto speciale nel cuore del Ferri, che da parte sua sembra sempre più conquistato dalle gioie della paternità. Ma l’entusiasmo della donna viene improvvisamente spento da una telefonata che potrebbe compromettere i suoi piani.

Riuscirà comunque a tenere Ferri accanto a sé, o i suoi progetti crolleranno come dei castelli di sabbia? Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.