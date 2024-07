Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 luglio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Ornella intenta a festeggiare il suo ultimo giorno di lavoro al San Filippo, e Claudia, impegnata nel suo debutto teatrale.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 13 al 19 luglio 2024

Le anticipazioni dal 13 al 19 luglio rivelano grandi colpi di scena in Upas. La dottoressa Bruni festeggerà il suo pensionamento con i colleghi del San Filippo, poi si preparerà a lasciare Napoli per raggiungere Patrizio a Barcellona.

Il pensionamento di Ornella rimetterà in discussione i giochi per la nomina del nuovo primario, ruolo per il quale lei era la candidata principale. Prima di congedarsi dal San Filippo però, la dottoressa darà ancora una volta prova della sua competenza medica, risolvendo un caso delicato. Questo non basterà però a farle cambiare idea sulle sue dimissioni.

Durante i festeggiamenti Ornella sarà circondata dalle colleghe, e Raffaele le farà una sorpresa che potrebbe essere legata alla sua partenza per Barcellona.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: il debutto teatrale di Claudia

Claudia sarà emozionatissima alla vigilia del suo debutto teatrale, e Guido non le farà mancare tutto il suo sostegno.

Il giorno della prima Mariella non si presenterà allo spettacolo, ma Guido – preso dal debutto della sua pupilla – non se ne accorgerà. L’incidente apparentemente banale offrirà però ai due l’occasione per affrontare seriamente un discorso legato al loro rapporto.

Upas, anticipazioni al 19 luglio: cos’altro accade?

Chiara farà ritorno a Napoli per cedere le quote di Radio Golfo 99. Roberto Ferri vedrà in questo ritorno un’ottima occasione, e deciderà di farà alla ragazza la sua proposta. L’uomo si troverà però a dover superare la diffidenza della giovane imprenditrice e la riluttanza di Filippo, che apparirà contrariato dall’idea di tornare a lavorare per suo padre.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

