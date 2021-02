Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 febbraio 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini. Alberto, dopo essere stato visto in compagnia di Barbara, inizia a temere che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 13 al 19 febbraio 2021

In effetti la notizia giunge alle orecchie di Clara che decide di ribellarsi alle bugie del compagno. Ma una proposta inaspettata da parte di Alberto potrebbe coglierla di sorpresa. Riuscirà a farsi perdonare e riportare il sereno nella loro unione?

Vittorio e Patrizio iniziano a essere esasperati dalle schitarrate di Samuel e decidono di passare al contrattacco. Uno scherzo dei due porterà Samuel a fare una scoperta nell’appartamento. Intanto per Diego e don Giuseppe è giunto il momento della prima riunione nel laboratorio presepiale, con Ornella e Raffaele che fungono da supervisori.

Le incomprensioni tra Chiara e Michele in campo lavorativo si fanno sempre più evidenti ed il ragazzo finisce per sentirsi ogni giorno più estraneo alla nuova linea editoriale voluta da Chiara. Quando la ragazza fa una proposta a Michele, lui si troverà a dover prendere una decisione davvero importante.

Giulia scopre che Thea le ha mentito. A confessarglielo è la stessa Thea che prova a spiegare che ha agito così per fornire un alibi al fratello. Il suo gesto però non sembra sia bastato a salvare Emil, che viene invece arrestato. A quel punto Thea rivolge un disperato appello a Niko, chiedendogli di non abbandonarlo.

Spoiler Un Posto al Sole: proteste e incidenti ai Cantieri

Ai Cantieri, mentre gli operai protestano per il mancato ricevimento del bonus, accade un incidente che mette Roberto in seria difficoltà. Franco e Renato si mostrano entusiasti della nuova sensibilità ecologista di Bianca, che non esita però a mettere sotto torchio Roberto con la raccolta differenziata. Franco sembra non riuscire a comunicare con Nunzio, che negli ultimi periodi ha assunto un atteggiamento sfuggente, e cerca di aprirsi un varco in quella corazza che il ragazzo sembra aver costruito intorno a se.

