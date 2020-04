Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 18 aprile 2020 ci svelano che la possibilità di assistere ad un riavvicinamento tra Greta e Ferri non è poi così lontana. Vediamo insieme cosa ci aspetta nella soap trasmessa da RaiTre. Ovviamente si tratta delle repliche ovvero di puntate che già abbiamo visto, ma è sempre interessante sapere cosa potremo rivedere in tv.

Greta tenta di riconquistare Ferri. ma l’uomo sembra volerla tenere a distanza. Lui arriva a proporle un accordo che, se economicamente può ritenersi vantaggioso, moralmente risulta essere distruttivo. Greta però, ancora speranzosa di poter riuscire a salvare il suo matrimonio, non accetta l’accordo economico proposto da Ferri. Quest’ultimo riceve una inaspettata offerta di aiuto da Marina. Proprio quando Greta inizia ad intravedere la possibilità di potersi riappacificare con l’ex marito però, Ferri decide di agire contro di lei.

Angela attende il momento opportuno per poter parlare con Franco di Nunzio, mentre Renato appare deluso dal fatto che i suoi figli sembrano essersi addirittura dimenticati della festa del papà.

Un padre molto apprensivo è invece Michele, che non esita a recarsi in discoteca a cercare la figlia Rossella e si ritrova coinvolto in uno spiacevole incidente quando cerca di difendere Gianluca. Per non apparire sempre come una pesantona Rossella non esita a passare alla controffensiva.

Guido appare sempre più soggiogato da Isabella ed il consiglio che riceve da Andrea per potersi finalmente liberare della donna potrebbe rivelarsi davvero prezioso. Ma il piano escogitato da Andrea fallisce miseramente, lasciando Guido senza più nessuna idea per potersi sbarazzare definitivamente della “fidanzata” e di mamma Lucia.

Serena e Filippo sembrano destinati a non veder coronare il loro sogno d’amore: oltre al fato anche le sorelle gemelle della ragazza sembrano complottare per ostacolare il loro incontro. Come se tutto questo non bastasse c’è un’altra novità che sta per giungere nella vita di Filippo. La Starbox verrà chiusa: a comunicarlo al ragazzo è il padre.

Spoiler Un Posto al Sole: Andrea riuscirà a conquistare Arianna?

Andrea sembra essere disposto a tutto pur di conquistare Arianna, mentre invece la ragazza lo allontana ad ogni tentativo di approccio con decisione. La notizia che Arianna sta per lasciare il paese finisce per far precipitare nel più cupo sconforto Andrea, e neppure Guido riuscirà a confortare l’amico.

Il rilievo pubblico che viene dato a Vintariello intanto provoca una profonda indignazione in Katia e finisce per dare vita ad una discussione accesa tra Franco ed Angela. Ma sarà proprio Vintariello a pagare per primo le conseguenze della sua scelta.

La sua presenza nella vita di Giulia potrebbe rappresentare una pericolosa minaccia per la donna, che però non sembra affatto disposta ad ascoltare gli avvertimenti di Franco.