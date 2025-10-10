Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 13 al 17 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Castrese tenta il suicidio, Espedito fatica a credere al gesto del figlio

Dopo essere stato ritrovato privo di sensi e con un flacone di medicinali in mano da Costabile, Castrese viene trasportato d’urgenza all’ospedale San Filippo di Napoli. Nonostante la serietà della situazione, Espedito si rifiuta di credere che il figlio abbia potuto compiere un gesto del genere e si dimostra ostinato nel negare l’entità del problema, rischiando di indurre Mariella a svelare una confessione che potrebbe rivelarsi difficile da accettare per lui.

Tuttavia, proprio la presenza affettuosa e il sostegno emotivo di Mariella si rivelano determinanti per aiutare il giovane Altieri a liberarsi dalle sue ansie e dai segreti che lo tormentano.

Upas, spoiler al 17 ottobre: Vinicio deve fare i conti con i fantasmi del passato

In un contesto parallelo, Ferri – attualmente detenuto – apprende che Ludovico ha ottenuto i domiciliari. Questa notizia segna un punto importante nel piano di Marina, che può entrare in azione e mettere immediatamente Vinicio sotto pressione.

Informato da Marina sui dettagli della strategia rischiosa messa in atto ai Cantieri, Ferri capisce che il momento della resa dei conti è vicina. Marina, astuta e calcolatrice, è pronta a raccogliere i frutti delle sue azioni strategiche, mentre Gennaro – con il suo comportamento intemperante e la mancanza di empatia – conduce Vinicio verso il baratro di un gesto estremo, risvegliando fantasmi del passato mai del tutto sopiti.

In un clima di estrema tensione tensione, Vinicio è sopraffatto dal senso di colpa nei confronti di Castrese e dalla pressione esercitata da Gennaro. L’uomo si trova così a dover scegliere una via di fuga che si rivela tanto errata quanto pericolosa.

Trame Upas: Riccardo trova conforto in Rossella, Mariella fa fatica a lasciarsi andare con Guido

Nel frattempo, Riccardo, sempre più schiacciato dallo stress lavorativo, trova conforto e incoraggiamento in Rossella.

Guido tenta di persuadere Mariella a superare le proprie esitazioni e a dare una seconda opportunità alla loro relazione. Tuttavia, l’influenza di Bice, che intensifica le paure dell’amica, la spinge verso una decisione inaspettata, dal futuro incerto.

Rosa in crisi nei prossimi episodi Un posto al sole

Pino tenta di ricucire il legame con Rosa attraverso un gesto romantico carico di significato, mentre Damiano non sembra voler accettare la fine della sua storia con Viola.

Rosa è divisa tra i sentimenti per Pino e quelli per Damiano, e finoisce per trovarsi in una profonda crisi sentimentale, dalla quale riesce a uscire nel momento in cui decide di ascoltare il suo cuore.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Per rendere più sopportabile a Manuela l’invadenza e la presenza costante di Renato, Serena decide di organizzare una sorpresa per Filippo. Manuela ha bisogno di tranquillità, visto che si prepara ad affrontare l’ultimo esame universitario, un traguardo importante nella sua vita accademica.

Claudia viene colta di sorpresa quando Mariella le chiede di interrompere la loro amicizia a causa di Guido. Sebbene il rapporto con Gianluca stia mostrando leggeri segni di miglioramento, Alberto non riesce a percepire la pericolosa dipendenza del figlio dall’alcol.

Giulia, preoccupata all’idea di lasciare Luca solo in casa, trova sostegno in Renato. Intanto, Alfredo continua a rifugiarsi nell’ombra, evitando Cotugno, il quale appare sempre più smarrito per l’assenza del suo fidato maggiordomo.