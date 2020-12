Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 18 dicembre 2020 ci svelano che Fabrizio e Marina finiranno per allontanarsi sempre di più mentre il loro rapporto si farà ogni giorno più burrascoso. A causa dell’allontanamento tra i due Marina si ritroverà a dover gestire da sola una situazione complessa.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 12 al 18 dicembre 2020

Marina non si rende conto delle cattive intenzioni di Roberto ed è sempre più portata a fidarsi ciecamente solo di lui. La donna continua a chiedere il suo aiuto e Roberto può così portare avanti i suoi piani subdoli senza alcuna difficoltà. Marina pensa di aver fatto la scelta più saggia senza però rendersi conto delle conseguenze. Ma una proposta che giunge inaspettata da Fabrizio, fatta con l’intento di riuscire a salvare i Cantieri, potrebbe cambiare le cose.

Patrizio intanto vorrebbe poter parlare con Rossella per provare a trovare una riappacificazione, ma la ragazza sembra avere un piano completamente diverso in mente e sta già pensando al modo per vendicarsi di lui e di Vittorio. Qualcosa però non andrà come aveva previsto ed il suo piano potrebbe finire per ritorcersi contro di lei.

Il cuore di Cotugno continua a battere follemente per Bica, e l’uomo non riesce più a tenerlo a freno.

Niko cerca di riprendere in mano la sua vita: la cosa che più ha a cuore è recuperare il rapporto con il figlio, che ultimamente ha trascurato a causa dei suoi numerosi problemi. L’impresa però sembra tutt’altro che semplice, anche perché Jimmy sembra aver ormai deciso di trascorrere il Natale alla Terrazza con Bianca.

Spoiler Un Posto al Sole: notizia inaspettata per Guido

Mariella si sentirà pronta a confidare una notizia a Guido, ma mentre lei sembra davvero felice l’uomo non la prenderà altrettanto bene, così come non accoglie affatto bene la visita di Sasà in versione baby-sitter disperato.

La notizia che riceve da Mariella sembra sconvolgerlo completamente. Di cosa si tratterà mai? Per saperlo bisogna attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove news da Palazzo Palladini e da Un Posto al Sole.