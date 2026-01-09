Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 12 al 16 gennaio? La serie tv partenopea è pronta a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo un gesto coraggioso di Antonietta, che finirà per mettere davvero nei guai Gennaro. Gagliotti si preparava a pregustare ancora una volta sua vittoria, quando la denuncia pubblica della donna lo colpisce in pieno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gennaro riesce a salvarsi ancora?

Mentre Marina e Roberto Ferri assaporano la loro rivincita, con Gagliotti che sembra ormai sul punto di dover rispondere delle sue colpe, lui escogita un nuovo modo per sottrarsi (ancora una volta) alla giustizia.

Le accuse a suo carico decadono nel momento in cui la posizione di Okoro si farà sempre più grave. Il capo dei braccianti dell’azienda agricola rilascerà una deposizione davanti agli inquirenti, che però scagionerà completamente Gennaro (che invece, lo ricordiamo, è stato il vero mandante dell’omicidio di Assane).

Gagliotti può così tirare finalmente un sospiro di sollievo, ma è ancora troppo presto per festeggiare la sua vittoria.

Il coraggio di Antonietta mette Gennaro nei guai nelle prossime puntate Upas

Un nuovo temporale sta per abbattersi su Gennaro Gagliotti, e stavolta il “nemico” è sua moglie Antonietta. Con un gesto coraggioso, la donna accetta di partecipare alla trasmissione radiofonica di Michele, e denunciare pubblicamente il marito.

Le parole pronunciate da Antonietta a Radio Golfo 99 raggiungono in fretta il pubblico, suscitando una nuova tempesta che finisce per inghiottire Gagliotti. Stavolta tocca a Marina e Roberto Ferri gioire, visto che la resa dei conti per lui appare davvero molto vicina.

Upas, trame al 16 gennaio: la decisione di Raffaele suscita reazioni diverse

La scelta improvvisa di Raffaele sul suo pensionamento provoca un effetto a valanga. Se da un lato c’è la delusione di Ornella, che finisce per allontanarsi da lui, dall’altro c’è la grande amarezza di Rosa, che vede svanire la possibilità di un nuovo lavoro a Palazzo Palladini.

Mentre Giordano cerca di superare la crisi per l’allontanamento di Ornella grazie al conforto e alla vicinanza di Diego, Rosa si trova a dover affrontare la delusione del figlio per l’occasione di lavoro persa a Palazzo Palladini. La donna fa fatica ad accettare il fatto di non avere più questa opportunità, e si rende conto che gli uomini della sua vita hanno reazioni diverse davanti alla sua amarezza.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Alberto prova a sostenere suo figlio nel percorso terapeutico: una decisione che porta Palladini a fare l’incontro con una persona alquanto enigmatica e affascinante.

Il successo social di Nunzio provoca qualche tensione non solo con Rossella, ma anche con Samuel: i due amici finiscono per allontanarsi un po’, fino ad arrivare allo scontro. Mentre Cammarota e la Graziani sembrano riuscire a trovare un punto d’incontro, Samuel si rende conto che – per diventare uno star chef – non basta essere abile ai fornelli.