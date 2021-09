Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 settembre 2021 ci svelano che vivremo momenti di apprensione per la situazione sentimentale di Filippo, diviso tra il desiderio di tornare a provare l’amore di un tempo per Serena e l’attrazione che prova per Viviana. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 11 al 17 settembre 2021

Filippo è impegnato a ritrovare un equilibrio emotivo, e per farlo chiede aiuto a un terapeuta. Proprio durante una seduta il giovane prova a spiegare la sua reticenza a lasciarsi andare completamente con Serena. A risolvere tutto potrebbe essere la decisione improvvisa di Viviana, che decide di partire per Tenerife.

Sembra però che non sia solo Filippo a dover cercare un perfetto equilibrio emotivo. Anche per Silvia le cose non vanno meglio e la ragazza si trova a cercare di mettere chiarezza nel suo cuore, divisa tra l’attrazione che prova per Giancarlo e il sentimento forte che la lega invece a Michele. La giovane cerca consiglio confidandosi con Mariella.

La pressione intorno a Renato non accenna a diminuire e, mentre la famiglia si stringe intorno a lui cercando di trasmettergli quel senso di protezione necessario in un momento in cui l’uomo mostra tutta la sua fragilità, la polizia appare sempre più convinta della sua colpevolezza. Un colpo duro arriva quando anche qualcuno molto vicino a Susanna manifesta dubbi sulla sua innocenza. Intanto l’uomo si trova a dover decidere a chi affidare la sua difesa. Renato si prepara all’interrogatorio con l’ispettore Torre.

Susanna si trova ancora in ospedale e Niko, contrariato dal divieto di farle visita, vorrebbe confrontarsi con Adele. La ragazza però deve fronteggiare il pressing piuttosto insistente di un altro uomo. Le attenzioni di Manlio per la donna finiscono per far preoccupare Giulia, che inizia a temere che l’uomo possa manipolare Adele e vorrebbe riuscire a tenerlo alla larga.

Rossella si trova ad affrontare un periodo che la mette a dura prova sia sotto il profilo personale che sotto quello professionale: la vicinanza sul lavoro dell’affascinante Riccardo le crea sensazioni difficili da controllare.

Anticipazioni Upas: Fabrizio nella bufera

La campagna diffamatoria sui social e la pressione dei media messe in atto contro Fabrizio e il pastificio non accennano a placarsi e finiscono per renderlo sempre più irascibile e insofferente. Il nervosismo fa emergere in lui un lato aggressivo che non tarda a essere notato da Marina.

La tempesta scatenata contro di lui e il pastificio finirà per segnare anche il loro rapporto?Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.